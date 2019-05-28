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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. يوتيوب يوقف أحد خدماته ومراهق يخترق أبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث في عالم التكنولوجيا، بداية من إعلان يوتيوب إيقاف تطبيق YouTube Gaming فى 30 مايو الجارى، مرورا بانخفاض معدل استخدام فيس بوك بمقدار 3 دقائق يوميا، وفيما يلى نعرض أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:
يوتيوب يوقف تطبيق فيديوهات الألعاب YouTube Gaming فى 30 مايو الجارى
الرئيس التنفيذى لشركة كاندى كراش يتنحى عن منصبه
سوق أشباه الموصلات الأمريكى يتراجع بنسبة 4% فى الربع الثانى من 2019
تحديد الجينات المسؤولة عن ظهور الجنس البشرى
تقرير: إشارات المرور المستقبلية ستعرف متى ترغب فى عبور الشارع
هواتف أيفون المستقبلية يمكنها تشغيل الصوت على ملحقى بلوتوث فى وقت واحد
مراهق يخترق "آبل" للحصول على وظيفة
طالبة تبتكر سوارا ذكيا يرسل تنبيهات للأصدقاء عند التعرض للتحرش
تقرير: انخفاض معدل استخدام فيس بوك بمقدار 3 دقائق يوميا
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