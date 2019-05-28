شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. يوتيوب يوقف أحد خدماته ومراهق يخترق أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث في عالم التكنولوجيا، بداية من إعلان يوتيوب إيقاف تطبيق YouTube Gaming فى 30 مايو الجارى، مرورا بانخفاض معدل استخدام فيس بوك بمقدار 3 دقائق يوميا، وفيما يلى نعرض أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى: يوتيوب يوقف تطبيق فيديوهات الألعاب YouTube Gaming فى 30 مايو الجارى الرئيس التنفيذى لشركة كاندى كراش يتنحى عن منصبه سوق أشباه الموصلات الأمريكى يتراجع بنسبة 4% فى الربع الثانى من 2019 تحديد الجينات المسؤولة عن ظهور الجنس البشرى تقرير: إشارات المرور المستقبلية ستعرف متى ترغب فى عبور الشارع هواتف أيفون المستقبلية يمكنها تشغيل الصوت على ملحقى بلوتوث فى وقت واحد Advertisements مراهق يخترق "آبل" للحصول على وظيفة باحثون يستغلون صور طلاب الجامعات دون إذن لدراسة تقنية التعرف على الوجه طالبة تبتكر سوارا ذكيا يرسل تنبيهات للأصدقاء عند التعرض للتحرش تقرير: انخفاض معدل استخدام فيس بوك بمقدار 3 دقائق يوميا تقرير: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 21.9 مليون جهاز خلال العام الماضى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. يوتيوب يوقف أحد خدماته ومراهق يخترق أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.