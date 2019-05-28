أسوس تعلن عن حاسبها المحمول ZenBook Pro Duo مع شاشتين بدقة…

أضافت شركة أسوس ASUS جهاز حاسب محمول جديد إلى تشكيلتها، والذي بدوره يسلط المزيد من الضوء على اتجاه الأجهزة المزودجة الشاشة، حيث يستمد ZenBook Pro Duo بعض الإلهام من شريط اللمس Touch Bar، في جهاز MacBook Pro من آبل، عن طريق وضع شاشة بدقة 4K، بحجم 14 إنشًا أعلى لوحة المفاتيح.

وعادًة ما تستعمل أسوس المعرض التجاري Computex، الذي يُعد أكبر حدث لأجهزة الحاسب في العالم، في تايبيه Taipei؛ لعرض مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة.

وعلى الرغم من أن الشاشة الثانوية ليست بديلاً للشاشة الرئيسية من نوع OLED، بقياس 15.6 إنشًا، ونسبة العرض 16:9، وبدقة 3840×2160 بكسلًا، إلا أن شاشة “ScreenPad Plus” مصممة لإنجاز عدد قليل من المهام، حيث تعمل بمثابة شريط أدوات لعرض رموز التطبيق، أو لوحة رسم مصغرة، أو وسيلة لتعدد المهام بين التطبيقات.

يُذكر أن أسوس لم تعلن بعدُ عن سعر الجهاز، أو الموعد الدقيق لتوفره، لكنها قالت: إنها تتوقع إطلاق ZenBook في نهاية هذا العام.

وبغض النظر عن التصميم المستقبلي للجهاز، الذي يأتي مع شاشتين بدقة 4K، إلا أن حاسب ZenBook Pro Duo المحمول يحتوي على العديد من الميزات المألوفة، والتي يحتاجها المستخدمون، إذ هناك لوحة مفاتيح أسفل شاشة ScreenPad Plus، بالإضافة إلى لوحة اللمس القياسية على يمينها، والتي يمكن أن تتحول إلى لوحة أرقام ببضع نقرات.

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وتدعم كاميرا الويب إمكانية التعرف على الوجوه من خلال ميزة Windows Hello، وذلك حتى يتمكن المستخدم من إلغاء قفل الجهاز عن طريق التعرف على الوجه، بدلًا من إدخال كلمة المرور.

وذكرت الاختبارات العملية المبكرة للجهاز أن المستخدم قد يشعر بأن لوحة المفاتيح ضيقة بعض الشيء، وذلك بسبب وجودها أسفل الشاشة الثانوية بحجم 14 إنشًا.

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ولأسباب مماثلة، فقد أشار العديد من المختبرين إلى أن لوحة اللمس يمكن أن تكون غير ملائمة للاستخدام؛ لأنها موجودة في زاوية الحاسب المحمول، ومع ذلك، فإن هناك بعض حالات الاستخدام المقنعة لشاشة ScreenPad Plus المتميزة، بدقة 3840×1100 بيكسلًا.

ويمكن للمستخدمين تحويل شاشة ScreenPad Plus إلى شاشة ثانوية للقيام بمهام متعددة، مثل تشغيل ثلاثة نوافذ تطبيقات مختلفة في وقت واحد، في الشاشة الصغيرة، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمرار في الدردشة مع أصدقائهم أثناء تشغيل لعبة فيديو بوضع ملء الشاشة، على الشاشة الرئيسية.

كما يمكنها العمل بمثابة لوحة تحكم للحاسب، مما يتيح للمستخدمين إغلاق أي من النوافذ، أو التطبيقات المفتوحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها كملحق للشاشة الرئيسية، بحيث يعرض المستخدم أي نافذة مفتوحة بشكل مستمر في الشاشة الثانوية.

وصممت أسوس بعض البرامج الخاصة بشاشة ScreenPad Plus، مما يجعلها أكثر من مجرد لوحة تحكم ثانوية.

ويحتوي حاسب أسوس الجديد ZenBook Pro Duo على معالج Intel Core i9 ثماني النوى من الجيل التاسع، مع وحدة معالجة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2060، وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الحاسب مزودًا بمنفذ Thunderbolt 3، ومنفذي USB-A، ومقبس سماعة رأس، ومنفذ HDMI كامل الحجم، مع أربع ميكروفونات مُصممة للاستخدام مع أليكسا Alexa، وكورتانا Cortana، وضوء أزرق عند الحافة السفلية يتفاعل مع الأوامر الصوتية.