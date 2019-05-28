كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Bang & Olufsen” تطلق سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة الرائدة “Beoplay H9”

متابعة-سنيار: أطلقت Bang & Olufsen سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء Beoplay H9، الخفيفة الوزن، والمصنوعة باستخدام مواد فاخرة.

يتكون طوق الرأس من إطار من الألمنيوم الصلب، الخفيف الوزن والمغطى بجلد البقر المضفر، وتتضمن وسادة الأذن رغوة ذاكرة قابلة للتكيف تتشكل مع شكل ومنحنى الأذن للراحة والتهوية.

يوفر Beoplay H9 أداء صوتيا أصيلا ومضبوطا بدقة، ويتميز بتكنولوجيا إلغاء الضوضاء النشطة المتقدمة التي تتيح لك الانغماس في الموسيقى أو الاستمتاع بالصمت.

تتميز سماعات الرأس الجديدة بمساعد Google، فمن خلال الضغط مع الاستمرار على زر الصوت المخصص، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالترفيه والبقاء على اتصال والحصول على المعلومات وإدارة يومهم، ويمكنهم أيضا استخدام زر الصوت المخصص لتنشيط المساعد الصوتي الافتراضي على الجهاز، مثل سيري أبل.

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نظرا لوجود بطارية مدمجة أكبر، يحصل المستخدمون على ما يصل إلى 25 ساعة من العمل مع Bluetooth و ANC قيد التشغيل، وتتميز واجهة اللمس الموجودة في كوب الأذن اليمنى بتفاصيل جديدة تجعل استخدامها أكثر سهولة.

مع Beoplay H9 الجديد، يمكن للمستخدمين ضبط تجربة الاستماع لديهم باستخدام تطبيق Bang & Olufsen لأجهزة Android و iPhone و Apple Watch، وتتيح ميزة ToneTouch السهلة الاستخدام ضبط التدرجات اللونية والصوتية.

يتوفر Beoplay H9 بألوان Matte Black و Argilla Bright ويأتي بسعر 500 دولار.