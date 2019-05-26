الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين.. وتعلن عن موعد موجة حارة جديدة

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة

وفي سياق متصل، كشفت الأرصاد عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة من الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات القوية التي وصلت إليها الموجة السابقة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي، موجة حارة قوية، إذ سجلت محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، 45 درجة مئوية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة 33 درجة والصغرى 20

الإسكندرية 28/ 14

مطروح 26/ 16

سوهاج 40/ 24

قنا 42/ 25

أسوان 44/ 30