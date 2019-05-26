تكنولوجيا: جوجل تستعد للإعلان قريباً عن أسعار خدمة بث الألعاب Stadia مع تفاصيل أكثر حول الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث عن خدمة بث الألعاب Stadia للمرة الأولى خلال شهر مارس الماضي، واليوم أكد مطوري Stadia على خطط جوجل للإعلان قريباً عن خطة أسعار خدمة بث الألعاب وأهم العناوين المميزة لخدمة بث الألعاب إلى جانب موعد إطلاق خدمة البث السحابية.

تستعد شركة جوجل لإطلاق خدمة بث الألعاب السحابية Stadia خلال الفترة القادمة، والتي تأتي بميزة تشغيل وبث جميع أنواع وعناوين الألعاب، كما تدعم بث الألعاب على أي جهاز وذلك من خلال خوادم جوجل المميزة بأعلى سعة لدعم تشغيل الألعاب عند الإتصال بالإنترنت بالسرعة الكافية لتشغيل الألعاب.

ولقد جاءت تغريدة رسمية من Google Stadia تؤكد على أن تطوير منصة بث الألعاب الجديدة إنتهى تقريباً إستعداداً لإطلاق الخدمة خلال الفترة القادمة.

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ومن المقرر أن تأتي خدمة بث الألعاب السحابية Stadia بميزة دعم المطوريين في إنشاء محتوى وعناوين الألعاب التي لن تحتاج إلى تحسين الآداء لتدعم التشغيل على الأجهزة ذات الفئة المنخفضة، لذا لن يقيد مطوري الألعاب بمتطلبات محددة في الأجهزة.

أيضاً يتم إطلاق نظام المنصة عبر إتصال وحدة التحكم بتقنية Wi-Fi مما يضمن إستجابة سريعة في الإتصال دون أي تأخير، ومن المقرر أن تقدم جوجل مزيد من التفاصيل حول منصة الألعاب السحابية Stadia عند الإعلان الرسمي عن إطلاقها للمستخدمين، المتوقع أن يكون في مؤتمر E3 في شهر يونيو.

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