شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. من مبتكر الباسورد وإيه رأيه فى اختراعه دلوقتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم من مخترع الباسورد الذى تستخدمه فى كل معاملاتك التكنولوجية وفى حفظ أسرارك وفتح هاتفك، إنه فرناندو كورباتو البالغ من العمر 87 عامًا، والذى عندما تم سؤاله مؤخرا عن ابتكاره فرد أنه "أصبح كابوسا".



فرناندو كورباتو

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ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن اختراع أول كلمة مرور للكمبيوتر كان فى أوائل الستينيات، وإن كورباتو، كان أستاذا لعلوم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولديه 150 كلمة مرور جمعها على مر السنين، قائلا: "إنها ليست عالية المستوى من الأمان، ولكنها كافية لمنع الآخرين من التطفل عبر بياناتك.

وعبر عن مشاعره تجاه الباسورد بأنه أصبح كابوسا، قائلا: "لا أعتقد أن بإمكان أي شخص يتذكر كل كلمات المرور التي تم إصدارها أو إعدادها، وذلك يجعلهم يلجأون إلى برامج لإدراة كلمة المرور أو استخدام وسائل أخرى كلها مصدر إزعاج وتعرض خصوصية الشخص لتهديدات الأمان.