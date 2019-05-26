شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث iOS 12.3.1 لإصلاح بعض المشكلات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل تحديث iOS 12.3.1 لجميع أجهزة أيفون وأيباد المدعومة، وكما يوحى اسمه، فهذا ليس بأى حال من الأحوال إصدارًا كبيرًا، إنه يعني فى الواقع إصلاح مجموعة من الأخطاء.

وبحسب موقع GSM الهندى فيتعلق هذا التحديث بمشكلة الأخطاء فى مكالمات VoLTE، أو خدمة Voice over LTE وهي خدمة تتيح للمستخدمين الاعتماد على شبكات الجيل الرابع LTE لإتمام المكالمات الصوتية مع إمكانية استمرار تصفحه للإنترنت أثناء المكالمة دون انقطاع.

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك مشكلة تمنع من إجراء أو استقبال هذه المكالمات، لكن التحديث الجديد وفر حل لهذه المشكلة، كذلك فقد حصل تطبيق الرسائل على إصلاحين أيضًا، فواحدا من هذه الأخطاء كان يؤدي إلى ظهور رسائل من مرسلين غير معروفين في قائمة المحادثات الخاصة بالمستخدمين حتى لو كان خيار تصفية الرسائل القادمة من مجهولين مفعل، والآخر لمشكلة قد تمنع ارتباط تقرير البريد غير الهام من التي تظهر في رسائل المواضيع من مرسلين غير معروفين.