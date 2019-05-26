شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهولنديون يتخيلون مظهر إطلاق أقمار SpaceX الصناعية غزو الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أحد المواقع الهولندية المخصص للنشر عن المشاهدات الغريبة للأجسام الفضائية، حالة من المخاوف بين الكثيرين بعد أن تمت مشاهدة ما أطلقوا عليه قطار من النجوم يعبر سماء هولندا، مما أثار مخاوف من غزو فضائى للأرض.

لكن ما اعتقد البعض أنه لقاء بالكائنات الفضائية، تبين أنه سلسلة من حوالى 60 قمرا صناعيا أطلقتها شركة SpaceX ومقرها الولايات المتحدة كجزء من كوكبة أقمار "Starlink" الصناعية المخصصة لتغطية الانترنت فى مختلف أنحاء العالم.

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ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى انطلق صف الأقمار الصناعية الذي شكل جزءًا من خطة الملياردير إيلون موسك لتوفير الإنترنت من الفضاء، عبر السماء الهولندية في حوالي الساعة 1:00 صباحًا (2300 بتوقيت جرينتش).



اطلاق spacex

ومن بين التعليقات الغريبة حول هذا الحدث الذى لم يعرف حقيقته المستخدمون فى البداية، قال أحد الذين شاهدوه "هل تهاجم روسيا الولايات المتحدة؟ هل هي أطباق فضائية؟ لم أعرف".