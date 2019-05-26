فيفو تعلن عن vivo Z5x مع كاميرا ضمن الشاشة وسعر منخفض

أعلنت شركة “فيفو” Vivo عن هاتفها الذكي الجديد “زد 5 إكس” Z5x، الذي يمتاز – كباقي هواتف سلسلة “زد” Z – بسعره المنخفض، إذ يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي، مع أنه يقدم بعض المزايا التي لا تُرى إلا في الهواتف المتقدمة.

ويمتاز “زد 5 إكس” بشاشته التي تملأ الواجهة، مع كاميرا أمامية ضمنها، وليست ضمن نتوء، وهي من نوع IPS LCD، وتأتي بقياس 6.53 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية؛ فهي بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.0.

وعلى ظهر الهاتف، يوجد حساس بصمة، وثلاث كاميرات، الأولى منها بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.78، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق.

ويضم “زد 5 إكس” معالجًا ثماني النوى من نوع سنابدراجون 710، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

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ويمتاز الهاتف ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا. ويعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، مع واجهة المستخدم FunTouch 9 الخاصة بشركة فيفو.

وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتفها الذكي الجديد في الصين اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل بثلاثة ألوان: الأسود الليلي، والأسود السرابي، والأزرق.

أما فيما يخص الأسعار، فسوف تتوفر نسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت بسعر يعادل 200 دولار، وسوف تتوفر نسخة 6 جيجابايت + 64 جيجابايت بسعر يعادل 217 دولارًا. أما نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، فسوف تتوفر بسعر 246 دولارًا، ونسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، فسوف تتوفر بسعر 289 دولارًا.