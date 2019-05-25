تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يدخل عالم العملات الرقمية وكويكب يمر بالأرض اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة، والمفاجآت الغريبة غير المتوقعة، وعلى رأسها إعلان فيس بوك عن خططه لإطلاق عملة رقمية منافسة للبيتكوين، جنبا إلى جنب مجموعة من الأخبار بعالم الفضاء، وفيما يلى نستعرض أبرز وأهم هذه الأخبار. 12 معلومة عن عملة فيس بوك الجديدة .. تعرف عليها اليوم كويكب متوسط الحجم يمتلك "قمر" يعبر بجوار الأرض حظر Huawei من استخدام بطاقات ذاكرة SD فى الأجهزة المستقبلية احذر.. استخدام الشواحن فى المطارات والأماكن العامة يعرضك للاختراق Advertisements أسباب سياسية وراء تأخير فرض غرامة على فيس بوك بقيمة 3 مليارات دولار 425 مليون دولار خسائر جوجل سنويا بعد حظر هواتف هواوى بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل مكيف الهواء على تقليل حرارة الجو صور.. لقطات مذهلة لإطلاق SpaceX لـ60 قمرا صناعيا إلى المدار خطوة بخطوة.. كيف تشاهد مباريات امم افريقيا 2019 على قناة تايم سبورت؟ ثغرة أمنية خطيرة تكشف عن 885 مليون سجل مالى حساس

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