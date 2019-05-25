الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z5X مع شاشة مزودة بثقب، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كان محورًا لمجموعة من التسريبات في الفترة الماضية، قامت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z5X في الصين، وهو الهاتف الذي سيتم عرضه للبيع مقابل 1398 يوان صيني، وهو ما يعادل 202 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

الهاتف Vivo Z5X الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 1.78. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Z5X الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo Z5X الجديد يأتي كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Vivo Z5X يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Funtouch 9. عمومًا، الهاتف Vivo Z5X سيكون متوفرًا باللون الأزرق المتدرج وباللون الأسود، كما أنه سيكلف 202 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 217 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 246 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يعادل 289 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB مع العلم بأنه سيكون متوفرًا للشراء في الصين إبتداء من 1 يونيو.