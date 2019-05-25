جوجل تخسر حوالي 425 مليون دولار سنوياً بسبب حظر هواتف هواوي

وكتب محللون في " Nomura Instinet" أن "جوجل قد تخسر ما بين 375 مليون دولار و425 مليون دولار سنوياً في أسوأ سيناريو بعد حظر هواوي".

ويقدر "دان إيفيس" العضو المنتدب في شركة "Wedbush Securities " أن الخسائر ستكون ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار في السنة.

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ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فهذا يعنى أن هواوى هى التى تتحمل الخسارة الأكبر، ولكن لن تكون هى الوحيدة التى تدع فاتورة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أن عملها على نظام تشغيل جديد يمكن أن يهدد احتكار الشركات الأمريكية مثل أبل وجوجل لأنظمة التشغيل.