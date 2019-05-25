الهاتف Lenovo Z6 Pro 5G سيأتي مع نسخة تمتاز بواجهة خلفية شفافة

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيحصل على نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وعلى ذكر ذلك، فقد أكد لنا الآن نائب رئيس شركة Lenovo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن نسخة 5G من الهاتف Lenovo Z6 Pro ستأتي مع إصدار يضم واجهة خلفية شفافة يدعى Lenovo Z6 Pro 5G Explorer Edition.

بالتأكيد، الواجهة الخلفية الشفافة ستمثل لمسة جمالية مميزة، فهي ستتيح لك إلقاء نظرة على المكونات الداخلية للهاتف، ولكن نحن لسنا متأكدين مما إذا كانت الشركة ستعرض التصميم الداخلي الحقيقي للهاتف أو ما إذا كانت ستضع ملصق بديل كما فعلت شركة Xiaomi مع الهاتف Xiaomi Mi8 Explorer.

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للتذكير، الهاتف Lenovo Z6 Pro 5G سيأتي مع منفذين للشريحة SIM، وسيدعم القدرة على الإقتران مع شبكات 4G و 5G في آن واحد، وهي ميزة رائعة. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل إطلاق الهاتف، لذلك لا تحبس أنفاسك منذ الآن.