Lenovo تحقق إيرادات قياسية في السنة المالية 2019/2018

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بالكشف عن نتائجها المالية للعام المالي 2019/2018، والأمور تبدو أكثر من واعدة. وحققت الشركة عائدات قياسية بفضل إستراتيجية Intelligent Transformation والأداء التشغيلي القوي. وسجلت الشركة أكبر عائدات لها على الإطلاق والتي بلغت 51 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 12.5 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة.

سمحت إستراتيجية Intelligent Transformation بزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب بحوالي 856 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا مذهلاً قدره 459 في المئة على أساس سنوي. الدخل الصافي هو 597 مليون دولار أمريكي.

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ويعزى النمو جزئياً إلى الأداء القوي للشركة في الربع الأخير من العام الماضي مع نمو مزدوج الرقم في الإيرادات التي وصلت إلى 11.7 مليار دولار. أدى الأداء الممتاز لجميع الأقسام، بما في ذلك موتورولا، إلى تحسين الأرباح قبل الفوائد والضرائب لتصل إلى 180 مليون دولار. هذا هو الأداء المميز الأول منذ الإستحواذ على x86 و Motorola.