أبرز 7 منصات دفع إلكتروني لمواقع التجارة الإلكترونية

زاد انتشار مواقع التجارة الإلكترونية خلال الأونة الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، وكنتيجة لذلك ظهرت العديد من منصات الدفع الإلكتروني، حيث توفر للمتاجر الإلكترونية وسيلة آمنة، وسهلة لتلقي المدفوعات من المشترين عبر الإنترنت.

ولعل أشهر هذه المنصات هي منصة باي بال، التي أُنشئت عام 1998، ولذلك فهي تُعد من أوائل منصات الدفع الإلكتروني في العالم، وتدعم التعامل بأكثر من 200 عملة حول العالم، وتسيطر على أكثر من نصف الحصة السوقية لمنصات الدفع الإلكتروني.

وعلى الرغم من سيطرة باي بال على الجزء الأكبر من هذا السوق، إلا أن هناك العديد من البدائل الأخرى الموثوقة، والتي تستخدمها العديد من مواقع التجارة الإلكترونية حول العالم.

إليك 7 من أبرز منصات الدفع الإلكتروني لمواقع التجارة الإلكترونية:

1- Stripe:

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تعتبر Stripe واحدة من أكثر المنصات الواعدة في هذا المجال، وأسرعها نموًا، حيث تستحوذ حاليًا على 20% تقريبًا من سوق منصات الدفع الإلكتروني، على الرغم من دخولها إلى المنافسة منذ فترة قصيرة نسبيًا، حيث أُنشئت عام 2010.

الجدير بالذكر أن منصة سترايب تتميز بسهولة تكامل واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بها مع مواقع التجارة الإلكترونية، والمنصة مناسبة للشركات الناشئة، والمتوسطة، والكبيرة على حد سواء، حيث تعتمد عليها ملايين الشركات من 120 دولة حول العالم.

2- Square:

تأسست منصة Square لإدارة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت في عام 2009، على يد الشريكان جيم مكيلفي وجاك دورسي – الرئيس التنفيذي لتويتر – ويستخدمها في الوقت الحالى أكثر من 2 مليون شركة حولة العالم.

بالإضافة إلي توفيرها لخدمة إدارة المدفوعات عبر الإنترنت لمواقع التجارة الإلكترونية، فإن منصة Square توفر حلولًا تقنية للمتاجر البيع بالتجزئة أيضًا، بما يشمل أجهزة نقاط البيع POS.

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3- Amazon Pay:

تأسست هذه المنصة التابعة لأمازون خلال عام 2007، وتدعم إدارة ومعالجة المدفوعات الإلكترونية التي تُجرى باستخدام بطاقات الإئتمان على مواقع التجارة الإلكترونية، ولكنها لا تدعم المدفوعات بواسطة باي بال، أو بيتكوين، أو التحويلات البنكية القائمة على نظام ACH.

تتميز هذه المنصة بقدرتها على التكامل مع المساعد الصوتي أليسكا الخاص بشركة أمازون، حيث يمكن للعملاء البحث عن المنتجات وشرائها من موقعك باستخدام الأوامر الصوتية.

4- Braintree:

تأسست منصة Braintree عام 2007، واستحوذت عليها شركة باي بال عام 2013، وما تزال حتى الآن تابعة لها، وتوفر هذه المنصة حلول إدارة المدفوعات الإلكترونية التقليدية لمواقع التجارة الإلكترونية، ولكنها بالإضافة لذلك تدعم الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية Digital Wallets، مثل: جوجل باي Google pay، وآبل باي Apple Pay، وفينمو Venmo، وغيرها.

كما توفر هذه المنصة للمتاجر الإلكترونية إمكانية استلام المدفوعات من خلال تحويلات بنكية من بعض البنوك الإلكترونية المحلية في بعض الدول مثل: Giropay في ألمانيا، و EPS في النمسا، وغيرها.

يستخدم هذه المنصة العديد من شركات التقنية الشهيرة مثل: Uber، و Dropbox، وGitHub، وairbnb، وغيرها.

5- Intuit:

تأسست شركة Intuit عام 1983 كشركة متخصصة في تطوير برمجيات المحاسبة المالية، والضريبية، ومع ظهور شبكة الإنترنت، وازدهار مجال التجارة الإلكترونية، أطلقت Intuit خدماتها لإدارة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت.

توفر Intuit منصة تسمي Quickbooks، والتي يمكن للمتاجر الإلكترونية تضمينها بمواقعهم والاستفادة من ميزة استقبال، وإدارة المدفوعات الإلكترونية بسهولة.

6- Authorize.net:

تعتبر هذه المنصة من منصات الدفع الإلكتروني القليلة التي تأسست قبل باي بال، حيث تأسست عام 1996، ثم استحوذت عليها شركة VISA في عام 2010.

يستخدم منصة Authorize.NET أكثر من 430,000 متجر إلكتروني حول العالم، وأهم ما يميز هذه المنصة هو امتلاكها لفريق دعم فني يعمل على مدار الساعة.

7- 2Checkout:

بدأت منصة 2Checkout في تقديم خدماتها رسميًا لمواقع التجارة الإلكترونية عام 2006، واستحوذت عليها شركة Avangate عام 2017، وقد قامت المنصة في الآونة الأخيرة بإجراء تحسينات كبيرة على واجهة المستخدم للوحة التحكم.

الجدير بالذكر أن أكثر من 17,000 شركة تعتمد على منصة 2Checkout من أبرزهم: إتش بي HP، و بت ديفيندر BitDefender، وكاسبرسكي Kaspersky .