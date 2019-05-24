الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Blade A5 2019 مع شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة ZTE بالكشف عن الهاتف ZTE Blade A7 في أوائل هذا الشهر، والأن قررت الشركة الصينية إضافة الهاتف ZTE Blade A5 2019 إلى قائمة هواتفها الذكية المتدنية.

الهاتف ZTE Blade A5 الجديد يضم شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Unisoc SC9863A، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

Advertisements

الهاتف ZTE Blade A5 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4، وكاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MiFavor 9.0. عمومًا، الهاتف ZTE Blade A5 2019 متوفر على الفور في روسيا بسعر 100 دولار أمريكي، ولكن يتعين علينا الإنتظار لنرى ما إذا كانت شركة ZTE تخطط لجلبه إلى الأسواق الأخرى أم لا.