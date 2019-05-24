HBO تؤكد مجددًا أنه لن تكون هناك تكملة لمسلسل Game Of Thrones

فاطمة أيت طالب - دبي - نهاية فيلم Game Of Thrones كانت مثيرة للجدل كما كان متوقعًا، وقد أعطت بعض الإنطباع بأن شركة HBO تعمل على الأرجح على تتمة لهذا المسلسل. حسنًا، إذا كنت تأمل ذلك، فقد تصاب بخيبة آمل كبيرة لمعرفة أن شركة HBO أعلنت الآن أن الأمر لن يكون كذلك. لقد سبق للشركة أن أكدت أن هناك مسلسل جديد قيد التطوير بالفعل ولكن لا علاقة له بمسلسل Game Of Thrones.

بعض الأحداث في الموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones مثل تخطي Jon Snow الجدار، دفعت البعض للإعتقاد بأن شركة HBO تجهز لإطلاق المزيد من المواسم أو تتمة لمسلسل Game Of Thrones في المستقبل، ولكن إتضح الآن أن الوضع ليس كذلك حيث صرح رئيس البرمجة في شركة HBO، السيد Casey Bloys بالقول : ” أنا أفهم من أين يأتي هذا، وأنا أعي ذلك تمامًا. ولكن فيما يتعلق بالرغبة في توخي الحذر من عدم المبالغة في ذلك أو عدم قتل إوزة تضع البيضة الذهبية، عرض Dan و David كما هو الحال في ثمانية مواسم، أريد أن أترك الأمر كعمل فني خاص وليس إمتلاك عروض مباشرة، وجود Aria يقوم بذلك “.

لقد تطرق السيد Casey Bloys أيضًا إلى المسلسل الآخر الذي يجري العمل عليه حاليًا، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يتواجد فيه هذا العرض في الكون الضخم الذي أنشأه George R. R. Martin، فهو ليس بالضبط نفس العرض، ولا يضم نفس الشخصيات، وليس في نفس الإطار الزمني، كما أنه لا يحظى بنفس الديناميكية.

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عمومًا، ستقوم شركة HBO بتصوير المسلسل الجديد الذي يستلهم بعض الأحداث من Game Of Thrones في شهر يونيو المقبل، ولكن الشركة لم تكشف عن التاريخ الذي ستقوم فيه بإطلاق العرض. قد لا يتم بثه إلا بعد سنة على الأقل.