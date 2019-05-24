تكنولوجيا: اتحاد SD يحذف هواوي من عضويته: لن تصنع أجهزة وهواتف بفتحات بطاقات الذاكرة SD بعد الآن!

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حذفت جمعية SD (SD Association) شركة هواوي Huawei من قائمة أعضائه، ليحذر على هواوي تصنيع منتجات أو هواتف ذكية بفتحات بطاقات الذاكرة SD وmicroSD بعد الآن.

وتبين بوضوح حذف هواوي بالفعل من قائمة الشركات الأعضاء في جمعية SD، وذلك عند الدخول إلى موقع الجمعية الرسمي، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من الاتحاد حتى الآن.

ويأتي قرار جمعية SD استجابة للحظر الأمريكي على هواوي، بعد إضافتها للقائمة السوداء للشركات المحظور عليها استخدام تقنيات أمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية، والتي بدأت بحظر جوجل Google لنظام أندرويد على أجهزة هواوي، ثم تجميد شركة ARM لعلاقاتها مع هواوي.

ويقع المقر الرئيس لجمعية SD، غير الهادفة للربح، في ولاية كاليفورنيا، وتعمل في تطوير وترخيص استخدام المعايير المتعلقة بتخزين ومنتجات التخزين SD.