الملف الكامل للهاتف الذي أبعد المنافسة وقرب البعيد .. OPPO…

تمكنت شركة OPPO من لفت أنظار الأوساط التقنية مؤخرًا بدخولها القوي إلى أسواق المنطقة، وبالتحديد عندما طرحت رسميًا هاتف الذكي المتطور OPPO Reno 10x Zoom في دبي. ونقدم إليكم المراجعة الكاملة والملف الشامل والكامل للهاتف الجديد.

مواصفات المنتج

التصميم

التصوير

الأداء والتجربة

المواصفات



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ملخص مواصفات المنتج

هاتف Reno 10x Zoom مزود بثلاث كاميرات خلفية؛ كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل؛ وتدعم مزايا التكبير الهجين، والتثبيت البصري المزدوج، والوضع الليلي الفائق الدقة Ultra Night Mode 2.0، ووضع التصوير بالألوان Dazzle Color وتصوير الفيديو بدقة 4K.

هاتف Reno مزود بكاميرتين خلفيتين؛ كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل (مستشعر IMX 586) وكاميرا بدقة 5 ميجابيكسل؛ واللتان توفران صور عالية النقاء بدقة 48 ميجابيكسل.

هاتف Reno 10x Zoom يأتي بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة (هاتف Reno يأتي بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة)، مصنوعة بالجيل السادس من زجاج Gorilla من شركة Corning، ما يوفر شاشة بانورامية كاملة، دقة FHD+ وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 93.1%.

يُخفي الهيكل المحوري المُنزلق الكاميرا الأمامية، الفلاش وسماعات الأذن؛ ما يتيح إمكانية تشغيل الشاشة الكاملة.

هيكل الهاتف انسيابي بلا أي فتحات على الجزء الخلفي، والكاميرات الخلفية مخفية بالكامل تحت الغطاء الخلفي. يتوفر لونان متدرجان جديدان وهما أخضر المحيط والأسود الكاحل.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل تدعم إضاءة أمامية ناعمة، وصور عالية الوضوح بإضاءة خلفية.

هاتف Reno 10x Zoomمدعوم بمعالج Snapdragon 855، تقنية HyperBoost 2.0، وواجهة ColorOS 6 من OPPO والتي تتضافر معاً لتقديم تجربة ممتعة ومبهرة.

تستخدم مجموعة Reno تكنولوجيا الشحن VOOC 3.0 flash وبطاريات كبيرة السعة (يأتي هاتف Reno 10x Zoom ببطارية 4065 مللي أمبير ويأتي هاتف Reno ببطارية 3765 مللي أمبير)، ما يُطيل عمر البطارية.

هاتف Reno 10x Zoom وهاتف Reno يعملان بواجهة ColorOS 6، وهي واجهة مستخدم مُعدلة جديدة مبنية على نظام Android P (Android 9.0) وتتميز بتصميم مرئي جديد. أيضاً فإن واجهة ColorOS 6 تدعم خدمة OPPO السحابية، وضع Cycling، مساعد صوتي ذكي ومزايا أخرى.

التصميم

تم استخدم عدة تقنيات متطورة لصنع جيل جديد من الشاشات البانورامية

الشاشات الأكبر توسع مدى رؤيتك: يأتي هاتف Reno 10x Zoom وهاتف Reno بشاشات اوليد OLED مقاس 6.6 بوصة و6.4 بوصة بالترتيب، بدقة 2340×1080، نسبة الطول إلى العرض 19.5:9 وحواف رفيعة جداً. هذه المميزات التصميمية توفر شاشة عرض بنسبة تصل إلى 93.1% من جسم الجهاز.

يُثري التدرج اللوني DCI-P3 المحتوى: شاشة هاتف Reno 10x Zoom وهاتف Reno بهما 3 مميزات رئيسية؛ ألوان غنية، إلى جانب تقليل الضوء الأزرق الضار وكفاءة في استهلاك الطاقة. الألوان الغنية: تقدم مواد إنارة الشاشة الجديدة (E2) شاشة بألوان سنيمائية (DCI-P3). تقليل الضوء الأزرق الضار: تستخدم الشاشة تقنية الضوء الأزرق الخافت، ونجحت باختبار العناية بالعيون من TÜV Rheinland. الكفاءة في استهلاك الطاقة: قلل استخدام خامات E2 الجديدة من استهلاك الشاشة للطاقة بنسبة 8%.

تجمع الكاميرا المنزلقة المحورية ما بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة. يستخدم كل من هاتف Reno 10x Zoom وهاتف Reno بوحدة منزلقة محورية والتي تُخفي الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن والفلاش الأمامي والخلفي؛ ما يوفر شاشة كاملة تمتاز بجمالها وأناقتها. عند التقاط صورة ترتفع الوحدة في 0.8 ثانية بزاوية 11 درجة بحد أقصى. ترتفع الوحدة سريعاً وتنخفض لموقعها ببطء أوتوماتيكياً بعد الاستخدام، ما يجعل العملية بأكملها تبدو طبيعية وأكثر أناقة. بالإضافة لذلك فأن وحدة الكاميرا المحورية تتميز بجودة عالية ويمكن الاعتماد عليها. نجحت الوحدة في اختبار السقوط 200000 مرة، وتقوم برصد حالة الهاتف تلقائياً ما يسمح لها بالتراجع أوتوماتيكياً لموقعها في حال سقوط الهاتف.

ماسح بصمة مخفي Fingerprint Unlock 2.0: مجموعة Reno من OPPO تدعم ماسح البصمة المخفي Fingerprint Unlock 2.0، والذي يعكس صور البصمة للمستشعر من خلال تكنولوجيا الإضاءة الذاتية OLED self-lighting، ما يسمح بالتعرف على البصمة مع الحفاظ على ارتفاع نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف. ويستخدم ماسح البصمة Fingerprint Unlock 2.0 إسقاط الضوء التعويضي، والذي يمكن أن يُعوض بدقة عن الإضاءة غير المتساوية الناتجة عن الهيكل البصري لمجموعة العدسة، بحيث يكون سطوع المنطقة بأكملها متساوياً لالتقاط صور بصمة بدقة أعلى. وتعتبر نسبة نجاح ماسح البصمة المخفي Fingerprint Unlock 2.0 أعلى بنسبة 20-30% من الجيل السابق، كما أن سرعة فتح الهاتف أعلى بنسبة 28.5%.

شاشة تدوم لمدة أطول لاستخدامها الجيل السادس من زجاج جوريللا من شركة Corning: مجموعة Reno من OPPO تأتي مزودة بالجيل السادس من زجاج Gorilla من شركة Corning الأكثر تحملاً.

هيكل موحد أنيق بألوان متدرجة ثلاثية الأبعاد

هيكل انسيابي بلا أي فتحات على الجزء الخلفي أو الأمامي من الهاتف: تم تصميم الكاميرات الخلفية بمجموعة Reno بشكل مبتكر لتكون مخفية تحت الجزء الخلفي الزجاجي. تم صقل فتحة الكاميرا بتقنية النانو ثلاث مرات لمدة 80 دقيقة، والجزء الخلفي من الهاتف عبارة عن قطعة كاملة من الجيل الخامس من زجاج جوريللا ثلاثي الأبعاد. بالإضافة لذلك فقد تم تصميم كاميرات مجموعة Reno لتكون مرتبه بوسط الجهاز، لتمنح المستخدم إحساساً بالتكامل.

ألوان متدرجة مستوحاة من الطبيعة: تأتي مجموعة Reno بلونين متدرجين وهما أخضر المحيط والأسود الكاحل. وكلاهما مستوحى من الطبيعة ويسمح بتركيز الضوء والألوان على هاتفك.

زجاج لامع بألوان متدرجة: اللون الأسود الكاحل يأتي بسطح لامع. وللحصول على 3 أشكال من الملمس تم صقل السطح ونقش الخطوط بالليزر؛ ولكن في نمط متشابك حيث تتداخل عدة أشكال مختلفة مع بعضها البعض. تم صنع النمط من خلال عملية تلوين متعددة الأوجه، لتساعد على إبراز اللون المتدرج.

قطعة واحدة من الزجاج بملمسين: يتميز لون أخضر المحيط بسطح ضبابي، والذي يمنح الشعور الفريد بمرور الضوء خلال الضباب. وقد نجحت OPPO في تقديم الملمس الناعم وغير اللامع على قطعة زجاج واحدة لأول مره في الصناعة، من خلال عمليتي اللمسة الأخيرة الجزئية غير اللامعة AG والصقل الكيميائي بالجانبين.

التصوير

أبدع أكثر مع أول نظام كاميرا ثلاثي مع تغطية كاملة للمحور البؤري من OPPO

مزيج العدسات الثلاثية الخلفية يُغطي كافة زوايا التصوير: هاتف Reno 10x Zoom يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية؛ كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل؛ ما يغطي مشهد التصوير بزاوية عريضة، والتصوير الليلي، والتصوير بالتقريب الشديد وأوضاع التصوير الأخرى.

تضمن الكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل نقاء الصورة في أوقات النهار والليل: الكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل والموجودة بالهاتفين تحتوي على مستشعر سوني IMX586، فتحة عدسة F1.7 وبحجم كبير (½ بوصة) ما يُحسن قدرات استشعار الضوء اللازمة لالتقاط صور أوضح.

الكاميرا عريضة الزاوية توسع زاوية التصوير: هاتف Reno 10x Zoom يحتوي على كاميرا بزاوية 120 درجة عريضة جداً، والتي يمكنها أن توفر منظور أوسع لتكوين الصورة والتقاط مجال رؤية أوسع مما يمكن أن تراه العين البشرية.

ثلاث أوضاع للتركيز للظروف المختلفة: تم إضافة التركيز بالليزر في هاتف Reno 10x Zoom بناءً على كشف التباين والتركيز التلقائي وتقنية تركيز الكشف المرحلي PDAF؛ يضمن تركيزاً أدق وأسرع في ظروف الإضاءة الخافتة. وبسبب وجود أوضاع التركيز الهجين وتقنية closed-loop VCM يمكن لهاتف Reno 10x zoom التركيز بسرعة وبدقة في مختلف ظروف التصوير.

التكبير الهجين 10x مع تغطية كاملة للمحور البؤري من 16 حتى160 ملم

التكبير الهجين 10x: تم تطوير نظام كاميرا ثلاثية بهاتف Reno 10x Zoom ليحتوي على كاميرا عريضة الزاوية وكاميرا رئيسية عالية الوضوح وكاميرا مقربة؛ ما يحقق تغطيه حقيقية للطول البؤري بالكامل، وضمان ارتفاع دقة الصور بعيدة المدى. الكاميرات الثلاث تعمل بالتزامن لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة بكل واحدة على التوالي، وتحسين جودة الصورة في مختلف نطاقات التكبير لتحقيق التكبير الهجين 10x. ويستخدم هاتف Reno 10x Zoom تكنولوجيا الانصهار لضمان الانتقال السلس ما بين الكاميرات الثلاث خلال عملية التكبير.

الدقة المدمجة وتصميم مبتكر لتقديم وحدة كاميرا رفيعة: للتحكم في سُمك وحدة العدسات تستخدم العدسة المقربة بهاتف Reno 10x Zoom هيكل منظار الأفق (بريسكوب)، ما ساهم في تغيير ترتيب مجموعة العدسات من الرأسي إلى الأفقي وحل مشكلة السُمك ببراعة من خلال منظور بصري خاص. بالإضافة لذلك، فمن خلال برنامج d-cut لتقطيع أشكال محددة يمكن للعدسة توفير المساحة والسماح لفتحة العدسة المقربة بالوصول إلى f/3.0. تتشارك الكاميرا الرئيسية والكاميرا عريضة الزاوية في نفس محرك التركيز. بالمقارنة بتصميم المحرك المزدوج، فإن هيكل منظار الأفق بالعدسة المقربة يستخدم مساحة أقل بـ 13%؛ ما سمح بتقديم وحدة كاميرا بسُمك 6.67 ملليمتر فقط.

مثبت الصورة البصري المزدوج: تتميز الكاميرا الرئيسية في هاتف Reno 10x Zoom بخاصية تثبيت الصورة البصرية OIS والموجودة أيضاً بالكاميرا المقربة. يضمن التصميم الممتاز لنظام التثبيت التقاط هاتف Reno 10x Zoom لصور عالية الدقة بتكبير 10x بسهولة.

الوضع الليلي الفائق Ultra Night Mode 2.0: من خلال هذا الوضع يمكن لمجموعة Reno تحسين الذكاء الاصطناعي، دقة HDR وتقليل الضوضاء بالإطارات المتعددة لتحقيق عدد من التأثيرات مثل تقليل الضوضاء، والتثبيت اليدوي، وإزالة التشويش والنطاق الديناميكي، لتمكين المستخدمين من تحقيق مستوى سطوع وتفاصيل تتجاوز عادة قدرة العين البشرية. ومن المزايا الرئيسية لها حماية الوجه. عند التقاط صورة شخصية ليلاً، يمكن لهاتف Reno 10x Zoom تمييز الوجه أوتوماتيكياً عن الخلفية، وتقديم حماية خاصة للصورة الشخصية، ما يضمن أن يظهر لون الجلد متورداً ويجعل الصورة الشخصية أكثر جاذبية.

وضع التصوير بالألوان Dazzle color: وضع Dazzle color هو حل ذكي لإعادة تشكيل اللون، والذي يعزز الذكاء الاصطناعي لتحديد مشاهد محددة لاستعادة معلومات السطوع واللون، ثم يستخدم خوارزمية تحديد اللون على مستوى البكسل لإعادة بناء ألوان المشهد بدقة، ما يجعل لون الصورة يظهر أكثر حيوية وطبيعية.

وضع البورتريه الفني من OPPO: وضع البورتريه (الصور الشخصية) من OPPO يجمع بين عدد من التحسينات للصور والألوان والمؤثرات الضوئية وعدد من المزايا الأخرى، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين على التقاط صور مثل الصور الاحترافية بسهولة.

تصوير الفيديو بدقة 4K وتشغيل الفيديو، مع جودة صوتية وصورة متميزة

تصوير الفيديو بدقة 4K وتركيز الصوت، للحصول على تسجيل واقعي لكل لحظة: يدعم هاتف Reno 10x Zoom التصوير بدقة 4K حتى 60 إطار في الثانية، وهو قادر على التقاط صورة ثابتة وواضحة من خلال تقنية التثبيت البصري للصورة. أيضاً، يحتوي هاتف Reno 10x Zoom على تكنولوجيا تركيز الصوت، والتي تستخدم عدة ميكروفونات بالهاتف لتسجيل الأصوات المحيطة بزاوية 360 درجة، ما يتيح تسجيل الصوت واسترجاعه بدقة، ما يحقق تزامن بين الصوت والصورة.

مكبرات صوت أستريو مع تقنية Dolby Atmos، تقدم لك تجربة مسرح سينمائي متنقل: إذا قمت بتشغيل مقطع فيديو على هاتف Reno 10x Zoom سيعمل مكبر الصوت الرئيس بأسفل الهاتف ومكبر الصوت الثانوي بأعلى الهاتف في نفس الوقت، لتقديم تأثير صوت ستريو ويمنحك تجربة صوت مبهرة. هاتف Reno 10x Zoom مزود بتقنية Dolby Atmos، ما يتيح لك تجربة مميزة أثناء مشاهدة أفلامك المفضلة.

كاميرا تجميليه بدقة 16 ميجابيكسل بالذكاء الاصطناعي

الكاميرا التجميلية بالذكاء الاصطناعي تجعل صور السيلفي أجمل: تأتي مجموعة Reno من OPPO مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.0، ما يمكنها من التقاط كل تفاصيل وجهك.

الضوء الأمامي الخافت يجعل شكل الجلد يبدو طبيعياً للغاية عند التقاط صور السيلفي في الإضاءة الخافتة: الكاميرا الأمامية مزودة بضوء خافت، وعند التقاط صور السيلفي في الإضاءة الخافتة تقوم بإضافة الضوء أوتوماتيكياً.

التهيئة للتصوير بإضاءة خلفية يسمح بصور بورتريه ومشاهد أوضح: تستخدم مجموعة Reno خوارزمية مخصصة للتصوير بإضاءة خلفية مبنية على الأجيال السابقة من الكاميرات التجميلية بالذكاء الاصطناعي. حيث تركز على تصحيح تأثير الإضاءة على الوجه وتقوم بتحسين التوهج والظلال الرمادية للوجه وغيرها من المشكلات الأخرى؛ بحيث يمكنك تحقيق طبقة أفضل عند التصوير باستخدام الإضاءة الخلفية والتقاط صور ومناظر طبيعية واضحة.

الأداء والتجربة:

أداء سلس وتجربة مميزة

معالج كوالكوم Snapdragon 855: هاتف Reno 10x Zoom مدعوم بمعالج Snapdragon 855، أما هاتف Reno فهو مجهز بمعالج Snapdragon 710. المعالجات الأحدث تضمن تجربة سلسة.

تقنية VOOC 3.0 مع بطارية كبيرة، بطارية تدوم لمدة أطول

تقنية VOOC 3.0، للشحن الأسرع: تم تحديث تكنولوجيا OPPO الآمنة والسريعة. يمكن لتقنية VOOC 3.0 الجديدة الحفاظ على الجهد العالي أثناء الشحن المتقطع، وتمنح تقنية VOOC 3.0 مع بطارية هاتف Reno 10x Zoom بسعة 4065 مللي أمبير (يأتي هاتف Reno ببطارية سعة 3765 مللي أمبير) المستخدمين عمراً أطول للبطارية.

نظام تحديد الموقع العالمي GPS ثنائي التردد يقدم ملاحة وقدرة أدق على تحديد المواقع

هاتف Reno 10x Zoom مزود بنظام تحديد الموقع العالمي GPS ثنائي التردد (L1+L5)، ما يوفر ملاحة وقدرة أدق على تحديد المواقع. يتم استخدام تردد L5 لضمان دقة الإشارة وتحقيق الدقة في تحديد المواقع؛ أما تردد L1 فيتم استخدامه لالتقاط الإشارات سريعاً وحفظ الوقت. نظام GPS ثنائي التردد يأخذ دقه تحديد المواقع واستهلاك الطاقة في الاعتبار، ليقدم دقه أعلى ويوفر الطاقة.

تجربة أمتع وأسهل للعب

تقنية HyperBoost 2.0: تستخدم مجموعة Reno تقنية HyperBoost 2.0، مع مزايا Framoboost وTouchboost، وتشمل تحليلات خاصة ومعايير مُحسنة للتعامل مع توقف اللعبة والمشاكل المرتبطة بحساسية اللمس. وبناءً على سيناريوهات اللعب المكثف المعروفة، يتم استخدام Framoboost للكشف عن حالة ذاكرة التخزين المؤقت للرسومات الأساسية للنظام في الوقت الفعلي. إذا كان هناك تحذير بالتوقف فإنه يخصص الموارد تلقائياً في الوقت المناسب لتلبية متطلبات الأداء، ما يُحسن معدل إطار اللعبة واستقرارها.

الطرق المتعددة للتخلص من الحرارة تمنع زيادة حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب: يستخدم هاتف Reno 10x Zoom ثلاث طرق للتخلص من الحرارة منها صفائح الجرافيت، وتقنية التبريد بالأنابيب النحاسية، والشحم الحراري؛ وبالتالي التحكم في درجة حرارة الهاتف بفاعلية. وحتى أثناء تشغيل الألعاب لفترات طويلة، لن ترتفع حرارة الهاتف. يستخدم هاتف Reno ثلاث طبقات من صفائح الجرافيت لتلطيف الحرارة من الهاتف بشكل أسرع وبالتساوي.

نظام تعزيز الألعاب: عند تشغيل الألعاب يمكن لنظام تعزيز الألعاب أن يجعل صندوق إشعارات الرسائل يظهر بشكل شفاف، ويقلل من وقت ظهوره على الشاشة لتقليل المقاطعة من جانب الإشعارات. كما أنه يدعم أيضاً اختصارات العمليات، مثل حجب الإشعارات، وسرعة تعدد المهام، والتقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة؛ ما يضمن عدم مقاطعة استمتاعك أثناء اللعب.

حجب الضوضاء: عادةً ما يسمع المستخدمين نوعين من الأصوات عند تشغيل الألعاب، الأول هو صوت الصفير من وجود شخصين في مكالمة صوتية، والثاني هو الصوت الذي يصدر من النقر بالأصابع على الشاشة. ولحجب هذين الصوتين فإن مجموعة Reno تستخدم تكنولوجيا تقليل الضوضاء في الميكروفونات المتعددة.

تقنية Game shock: هاتف Reno 10x Zoom مزود بمحرك أفقي يقوم بتوليد ردود فعل أكثر واقعية وتأثيرات اهتزاز أكثر دقة مقارنة بالمحرك الخطي الطولي والمحرك الدوار. عند اللعب يقوم المحرك الخطي الأفقي بإصدار تأثيرات ذبذبات مختلفة من خلال خوارزمية معينة، بناء على المؤثرات الصوتية المختلفة التي تحدث في مشاهد اللعبة. هذه الذبذبات تمنح المستخدمين تجربة لعب أكثر واقعية.

المواصفات

المواصفات هاتف OPPO Reno 10x Zoom هاتف OPPO Reno الشاشة شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2340×1080، أبعاد 19.5:9، شاشة بانورامية، زجاج Gorilla Glass 6 شاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بدقة 2340×1080، أبعاد 19.5:9، شاشة بانورامية، زجاج Gorilla Glass 6 اللون أخضر المحيط، الأسود الكاحل الوردي الفاتح والأرجواني الداكن الكاميرا الخلفية كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل (مستشعر IMX 586)+ كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل+ كاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، تكبير هجين 10x، تثبيت الصورة البصري المزدوج، وضع البورتريه الفني، الوضع الليلي الفائق Ultra Night Mode 2.0، رصد الألوان، تصوير فيديو بدقة 4K كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل (مستشعر IMX 586)+ كاميرا بدقة 5 ميجابيكسل، وضع البورتريه الفني، الوضع الليلي الفائق Ultra Night Mode 2.0، رصد الألوان، تصوير فيديو بدقة 4K الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0، وضع البورتريه Portrait Mode 2.0، إضاءة ناعمة الأجهزة الأساسية معالج Snapdragon 855 ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ذاكرة Rom: 256 جيجابايت بطارية: 4065 مللي أمبير ذاكرة خارجية معالج Snapdragon 710 ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت ذاكرة Rom: 128 أو 256 جيجابايت بطارية: 3765 مللي أمبير الشبكات (حسب السوق) تقنية 4G/4G+: شبكة TD-LTE، LTE FDD تقنية 3G: WCDMA، TD-SCDMA، CDMA2000 تقنية 2G: GSM، CDMA الاتصالات WLAN 802.11 a/b/g/n/ac تقنية بلوتوث 5.0 منفذ Type-c WLAN 802.11 a/b/g/n/ac تقنية بلوتوث 5.0 منفذ Type-c منفذ سماعا 3.5mm Advertisements نظام التشغيل نظام ColorOS 6 (Android P) الشحن VOOC 3.0 مزايا أخرى ماسح بصمة مخفي Fingerprint Unlock 2.0 مستشعرات: مستشعر مغناطيسي، مستشعر ضوئي، مستشعر مسافات، جيروسكوب، مستشعر جاذبية، مكان لشريحتين Nano-SIM