إنستاجرام تدعم مقاطع الفيديو الأفقية في IGTV

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس عن دعم مشاركة مقاطع الفيديو الأفقية، ضمن خدمة “آي جي تي في” IGTV، متنازلةً بذلك عن أهم المزايا التي كانت تفتخر بها في بداية إطلاق الخدمة في العام الماضي.

ولمّا قدمت خدمة إنستاجرام ميزة مشاركة مقاطع الفيديو أول مرة في شهر حزيران/ يونيو 2013، كانت أقصى مدة مسموح بها هي 15 ثانية فقط، وكانت تستهدف حينئذ منافسة خدمة “فاين” Vine المملوكة لتويتر، التي لم تصمد في المنافسة فأُغلِقت مطلع عام 2017.

ثم عملت إنستاجرام، المملوكة لشركة فيسبوك، على زيادة المدة المسموح بها، فرفعت الحد الأقصى إلى 30 ثانية، ثم إلى 60 ثانية. وفي شهر حزيران/ يونيو 2018، أعلنت الشركة عن إطلاق تطبيق مستقل جديد باسم IGTV، يوفر للمستخدمين إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة؛ وبالوضع الرأسي فقط.

وقالت إنستاجرام – التي تملك أكثر من مليار مستخدم نشيط شهريًا – وقتئذ: إن الخدمة صُممت لتناسب عصر الهواتف الذكية، وكانت ترى فيها أنها ستكون تلفزيون المستقبل، ولكن على الأجهزة المحمولة، إذ إنها تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات التي يريدون.

والآن؛ بعد أقل من سنة من إطلاق IGTV، تراجعت إنستاجرام عن تقييد مشاركة مقاطع الفيديو بالوضع الرأسي فقط، وقالت في منشور على مدونتها: إن التحديث يأتي استجابة لطلبات المستخدمين، الذي يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة بطريقة أقرب إلى الطبيعة.

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وأضافت الشركة: “لهذا السبب نعلن عن دعم مقاطع الفيديو الأفقية، إلى جانب مقاطع الفيديو الرأسية. وفي النهاية، تتمثل رؤيتنا في جعل IGTV وجهة للمحتوى الرائع، بغض النظر عن كيفية تصويره؛ حتى يتمكن صنّاع المحتوى من التعبير عن أنفسهم، بالطريقة التي يريدونها”.

يُشار إلى أن IGTV تتوفر ضمن تطبيق إنستاجرام الرئيسي، الذي يمكن تنزيله من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومن متجر آب ستور لهواتف آيفون، وكذلك يمكن تنزيل الخدمة كتطبيق مستقل من متجر بلاي، وآب ستور.