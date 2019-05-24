تكنولوجيا: المصرية للاتصالات تعلن إلغاء تسليم الراوتر للعملاء الجدد مجانا.. وقرارات أخرى!

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أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE عن مجموعة قرارات جديدة، تضمنت إلغاء فترة السماح لسداد فواتير خدمة الإنترنت الأرضي، والتي كانت محددة بأسبوع، وكذلك إلغاء تسليم الراوتر للعملاء الجدد مجانا، إضافة إلى غرامة على فاتورة الإنترنت في حالة عدم السداد خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها.

وقررت الشركة إيقاف خدمة الإنترنت فورا إذا لم يسدد العميل قيمة فاتورة الإنترنت في موعدها، وتسليم راوتر VDSL –MID END CPE للعملاء الجدد مقابل 200 جنيها، بتخفيض 50% عن سعره الأصلي، بشرط استمرار اشتراك العميل في الخدمة لمدة عام على الأقل، والسعر غير شامل الضريبة، وإذا ألغى العميل الاشتراك قبل مرور عام على تسلمه الراوتر، يسدد 200 جنيها إضافية قيمة التخفيض بنسبة 50% من سعر الراوتر.

وإذا كان العميل خارج البلاد أو في مكان لا يمكنه فيه الانتفاع بخدمة الإنترنت الأرضي، وقت سداد الفاتورة، يمكنه طلب إيقاف الخدمة لفترة زمنية محددة بتكلفة إضافية، وبخصوص التليفون الأرضي، ففي حال لم يسدد العميل قيمة فاتورة الهاتف الأرضي خلال المدة المحددة بشهر ونصف الشهر، يتم تحويل الهاتف إلى خدمة الاستقبال لمدة شهر، وإذا لم يسدد العميل قيمة الفاتورة خلال هذه المهلة يتم إيقاف الخدمة.