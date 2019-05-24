كيف تثبت تحديث نظام ماك في أي وقت

يمكنك تحديث نظام ماك، بل إن نظام ماك يحصل وبشكل مستمر وثابت على تحديثات دورية تقدم تغييرات كبيرة على النظام سواءً كان في الشكل أو في المميزات كل عام.

يشترك نظام ماك مع باقي أنظمة التشغيل في هذه النقطة، فكل أنظمة التشغيل تحصل على مثل هذه التحديثات بشكل مستمر ودائم ولكن الفرق بين نظام ماك و باقي الأنظمة أنك لست في حاجة إلى شراء نسخة جديدة من النظام، فمجرد إقتناءك لجهاز بنظام ماك يعني أنك ستحصل على كل التحديثات التي تدعم جهازك حتى ينتهي دعمه من الشركة وهذا قد يكون بعد عمر طويل للغاية.

بالطبع بعض هذه التحديثات تقوم بزيادة أداء النظام والبعض الآخر يعالج مشاكل كانت ظهرت في نظام التحديث أو ربما تكون فقط مجرد تحديثات أمنية، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من تحديث نظام ماك، النوع الأول وهو التحديثات الكبيرة التي تعتبر إرتقاء بإصدارة النظام من إصدارة إلى الإصدارة الأخرى التي تليها، مثل الإنتقال من نظام High Sierra إلى نظام Mojave الجديد وهي فالعادة تكون كبيرة الحجم ولا تصدر إلى سنوياً مع إصدار نظام IOS الجديد، والبعض الآخر يكون تحديثات أصغر نسبياً وهي تصدر بشكل دوري أكثر وفالعادة تكون لإصلاح المشاكل والتحديثات الأمنية وغيرها من الأمور الصغيرة.

تثبيت تحديث نظام ماك :

لتجد التحديث أولاً عليك فتح تطبيق إعدادات النظام System Preferences App ومن ثم إختيار Software Update .

Advertisements

سيقوم النظام بعدها بالبحث تلقائياً عن أحدث نسخة موجودة منه وسيقوم بإخبارك إن كان هناك نسخة جديدة من النظام.

إن وجدت نسخة جديدة من النظام فإنه سيعرض لك رقم النسخة وإن قمت بالضغط على المزيد أو More Info سترى المزيد من المعلومات مثل المشاكل التي يعالجها التحديث وبيانات التحديث المختلفة.

يمكن أن يكون تحديث النظام كبيراً او صغيراً ولكن لا داعي للقلق من حجم التحديث فأنظمة ماك دائماً ما تحصل على تحديثات مناسبة لتعالج المشاكل الموجودة حالياً، سيبدأ النظام بتحميل التحديث فورما تضغط على Update Now وقد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحميله وتثبيته بشكل جيد .

إقرأ المزيد : طريقة تثبيت مساعد جوجل Google Assistant على أجهزة الماك MacOS