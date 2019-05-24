كيف تعرف Serial Number جهاز ماك

جميع أجهزة ماك تمتلك Serial Number خاص بها، هذا الرقم يعتبر رقم المنتج الخاص بك والرقم التعريفي الخاص بالمنتج الذي تمتلكه فيدك مثل جميع المنتجات الأخرى.

المختلف في أجهزة ماك أن Serial Number الخاص بها يكون مدمجاً على اللوحة الأم الخاصة بالجهاز ويعتبر جزءاً أساسياً من عملية تشغيل جهازك وإمكانية تحميل نظام Mac عليه وإلا ستفقد القدرة على تشغيل نظام Mac على جهاز آبل الخاص بك لذا يجب عليك أن تتأكد من أن الـSerial Number الذي يتعرف عليه الجهاز من اللوحة الأم الخاص بك مطابق للجهاز الفيزيائي الذي تمتلكه.

لتقوم بهذا سيكون عليك مطابقة Serial Number الذي يظهر على جهازك في الأسفل على ملصق التعريف بالجهاز بالرقم الموجود داخل نظام ماك المحمل على الجهاز خاصةً إن كنت قمت بصيانة مؤخراً لجهاز ماك الخاص بك أو إن كنت قمت بشراءه مستعمل أو غيرها من الأمور المختلفة.

أما إن لم تكن قمت بصيانة مثل هذه للجهاز مسبقاً أو إن كنت إشتريت الجهاز وأنت المالك الأول له وترغب في معرفة الـSerial Number لأي سبب كان سواء كان أن الرقم تم مسحه أو أن الملصق تمت إزالته بالخطأ فهذه الطريقة ستفيدك أيضاً.

معرفة الـ Serial Number الخاص بك من خلال جهاز ماك :

إتبع الخطوات التالية على جهاز ماك الخاص بك لتتمكن من معرفة الـSerial Number الخاص بك.

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على جهاز ماك الخاص بك توجه إلى قائمة Apple ومن ثم إختيار About This Mac.

في النافذة التي ستفتح لك سترى خانة خاصة بالـ Serial Number الرقم الذي سيظهر أمامك هو رقم الـSerial Number الخاص بك وسيتكون من 12 حرف يحتوي على أحرف وأرقام معاً .

لماذا تحتاج إلى معرفته ؟ :

يجب أن نتفق في البداية أن هذا الرقم هو الرقم التعريفي الخاص بجهازك والذي يثبت أحقيتك وملكيتك للجهاز، كما أنه الدليل للحصول على المساعدة من خدمة عملاء أبل على الهاتف أو الإنترنت كما أن هذا الرقم هو ما يثبت مليكتك للجهاز كما قلنا لذا فإن فقدت الجهاز في يوم من الايام كل ما سيجب عليك لإستعادته هو الإبلاغ بهذا الرقم الكودي حتى تتمكن السلطات بالإضافة إلى خدمة عملاء أبل نفسها في مساعتدك للحصول وإستعادة جهازك.

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