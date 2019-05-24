نسخة Ubuntu 19.04 : لماذا يجب أن تحدث إليها ؟



نسخة Ubuntu 19.04 مختلفة عن ما اعتدنا عليه من نسخ النظام المتتابعة، جرت العادة أن لا تقدم نسخ أوبنتو أي فرق حقيقي وواضح بين بعضها البعض.

ولكن نسخة Ubuntu 19.04 تأتي بتغييرات كثيرة على النظام وهي تغييرات ملموسة بشكل واقعي يمكنك أن تراها وتعرف الفرق بينها وبين النسخ الأخرى بكل سهولة، والآن أصبحت نسخة Ubuntu الرسمية تنافس التوزيعات الغير رسمية مثل Fedora و OpenSUSE في الشكل والمميزات.

هناك أسباب كثيرة كافية لأن تجعلك متحمساً لما يمكن لـ Ubuntu 19.04 والمعروف بإسم Disco Dingo أن يقدمه، بالطبع هذا يظهر أهمية وجود فريق تطوير وفريق عمل يفرغ نفسه بشكل كامل ومستمر للعمل على تطوير نظام Ubnutu للأجهزة المكتبية وتقديم تحديثات جديدة ومستمرة تجعل من تجربته أمراً مميزاً وفريداً من نوعه.

والآن إلى أهم التحديثات في نسخة Ubuntu 19.04 :

أيقونات برامج أقل إتساقاً ( بشكل جيد ) :

عندما صدر نظام Ubuntu 18.10 وجاء بالشكل الجديد لسطح مكتبه والواجهة بشكل عام قد لنا أيقونات البرامج المربعة مثلما كنا نراها في هواتف Ubuntu قبل أن تنقرض التي كانت مبنية على نظام Unity 8، بالطبع وقتها لم يكن أحد يجرأ على الشكوى لأن هذا كان أول تحديث واجهة وتغيير لها يحدث منذ أكثر من عقد كامل تقريباً ولكن ومع الوقت أدرك الناس أن هذا الشكل مزعج بعض الشيء وهذا لأن معظم برامج الطرف الثالث لم تكن تلتزم بهذا الشكل المربع.

لم يقم النظام بإجبار مطوري برامج الطرف الثالث على الإلتزام بهذا الشكل المربع من باب الإحترام وتقدير المطور الذي يرغب في أن يظهر برنامجه بالشكل الذي يحبه وقام بتصميمه ولكن كان هذا الأمر يجعل الفارق واضحاً بين برامج النظام وبرامج الطرف الثالث.

مع تحديث 19.04 يحصل النظام أخيراً على أيقونات غير متسقة مع بعضها البعض فبعض الأيقونات ستحتفظ بشكلها المربع كما كانت ولكن البعض الآخر ستحصل على شكل جديد غير المربع لكي لا يظهر الفرق بشكل واضح بين برامج النظام وغير النظام ولكي لا تشعر بالغربة مع إستخدام برامج غير النظام.

إمتداد جديد لأيقونات سطح المكتب في Ubuntu 19.04 :

نظام Ubuntu يعتمد بشكل اساسي على بيئة GNOME desktop للعمل، ولكن بالطبع مع إضافة بعض التأثيرات والتعديلات الصغيرة هنا وهناك.

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قبل إصدار نسخة 18.10 من النظام قرر مشروع Genome التخلي على برنامج Nautilus ودعمه لأيقونات سطح المكتب وهذا بالطبع سبب مشكلة كبيرة لمستخدمي الأجهزة المكتبية لذا قرر Ubuntu أنه يستخدم نسخة أقدم قليلاً من Nautilus لتظهر ايقونات سطح المكتب ولكن لأن هذه النسخة كانت أقدم قليلاً فإن المستخدمين إفتقدوا الكثير من المميزات التي كانت تأتي مع النسخ الجديدة والحديثة.

ولكن في نسخة 19.04 فإن المطورين قد إنتهوا من تطوير إضافة أو إمتداد جديد يسمح لأيقونات سطح المكتب بالظهور وهذا يعني أنهم آخيراً يستطيعون تقديم النسخة الأحدث من nautilus وهذا يعني فصل كامل للكود الذي يعمل به سطح المكتب والكود الذي يعمل به متصفح الملفات Nautilus مما يعني انك تستطيع تغيير شكل واحد دون التأثير على الآخر .

إعادة تصميم قائمة البرامج في Ubuntu 19.04 :

حصل النظام على تغيير في قائمة البرامج وقائمة الاوامر التي تظهر داخل البرامج، فبعدما كانت القائمة دائماً موجودة خارج النافذة اصبحت الآن موجودة داخل النافذة مثل جميع أنظمة التشغيل المختلفة والموجودة على كوكب الأرض .

ولكن هذا لا يعني بان الاوامر الموجودة اعلى النافذة إختفت فهي ستظل موجودة إن حاولت الوصول إليها من هنا.

تحسينات على اداء Ubuntu 19.04 العام :

بالرغم من أداء Ubuntu العام كان جيداً على معظم الأجهزة ولكن مع تحديث Genome 3.32 الذي يأتي في Ubuntu 19.04 فإن النظام قد اصبح أخف وأسرع قليلاً في العمليات المختلفة، خصوصاً عندما تقوم بفتح وإغلاق نافذة فلن تشعر بذلك التلعثم الذي كان يظهر في أوقات كثيرة .

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