أندرويد ون: صراع العروش في سباق الهواتف الذكية

عند الانخراط في صراع الهواتف، هناك احتمالان لا ثالث لهما، إما الفوز أو الانهزام، وفي خضم معركة مواصفات الهواتف الذكية التي لا تنتهي، فإن اختيار الهاتف الفائز يُعد مهمة مستحيلة، حيث يجب أن يكون قادراً على تقديم تجربة تدوم لوقت طويل، وفي هذه الحالة فإن نظام التشغيل هو ما يجعل العتاد يمضي قدماً لفترة أطول.

ولا توفر كافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد هذه الميزة الرائعة، إلّا أن مبادرة أندرويد ون Android One المستخدمة في هواتف نوكيا الذكية قد تفوقت في ذلك، عبر تقديمها تجربة أندرويد خام، دون تطبيقات إضافية تبطئ أداء الجهاز.

فضلاً عن الحصول على تحديثات نظام التشغيل بصورة أسرع وقبل أي جهة أخرى، إلى جانب تحديثات الأمان الشهرية، وعليه سيتفوق هاتفكم الذكي على الآخرين، وسيحظى بالأفضلية في لعبة مواصفات الهواتف الذكية التي لا تنتهي.

وإليكم 8 أسباب تجعل مبادرة أندرويد ون هي من تحسم المعركة في لعبة الهواتف الذكية:

أداء متفوق.

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بينما تطلق بعض الشركات التحديثات التي تبطئ من أداء الجهاز، فإن مبادرة أندرويد ون Android One تقدم ترقيات نظام التشغيل لمدة عامين، والتي من شأنها أن تطور تجربة المستخدم باستمرار.

تحصين الهاتف.

سيكون الهاتف آمناً للغاية بفضل التحديثات الأمنية الشهرية المدمجة مع خدمة جوجل للحماية Google Play Protect، والتي تُجري فحص السلامة على التطبيقات.

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قوة الذكاء الاصطناعي.

بفضل تطبيق مساعد جوجل Google Assistant، وعدسة جوجل Google Lens، فإن أداء الهاتف سيكون في منتهى الذكاء والسلاسة أكثر من أي وقت مضى.

بطارية طويلة الأمد.

تقوم ميزة البطارية المتكيفة Adaptive Battery بتجميع المعومات حول كيفية استخدام التطبيقات المفضلة، وتتكيف وفقاً لذلك لتحسين أداء البطارية.

مساحة تخزين أكبر.

تقدم مبادرة أندرويد ون Android One عدداً أقل من التطبيقات المحملة بشكل سابق، وتوفر مساحة تخزين غير محدودة للصور العالية الجودة مجاناً، من خدمة جوجل للصور Google Photos.

الحماية الذكية.

تفحص خدمة جوجل بلاي للحماية Google Play Protect ما يصل إلى 50 مليار تطبيق يومياً، وتستخدم محركات التعلم الآلي من جوجل لصد الفيروسات والبرامج الضارة.

فقدان الجهاز.

يمكن للمستخدم تتبع جهازه في حال ضياعه أو سرقته، إلى جانب إمكانية ضبط كلمة المرور، أو استخدام خدمة مسح وإلغاء كافة المعلومات، من خلال الدخول إلى حساب جوجل الخاص بالمستخدم، من جهاز آخر.

تجربة سهلة ومبسطة.

صممت جوجل مبادرة أندرويد ون Android One بطريقة تقدم من خلالها تصفحاً سهلاً، وتخصيصاً فورياً.