شركة داوكس تتمكن من جمع خمسة ملايين يورو لتنشيط تنمية اقتصاد البيانات

دبي - الخليج 365 :

تعد داوكس شركة رائدة في تكنولوجيا تبادل البيانات وهي الجهة المُشغِلة لأكبر سوق للبيانات. تعلن الشركة اليوم عن مرحلة جديدة من التمويل من خلال جمع خمسة ملايين يورو عبر اشتراك جهات جديدة برأس مالها وهي شركة أماديوس (AMS.MC) و إيتوشو كوربوريشن ITOCY)) ، بويج كونستروكسيون (BOUY.PA) وشركة فرنسية رائدة أعمال في مجال الويب في إطار تواجد مؤسسة كيس.دي.ديبو كمستثمر عريق (عبر مصرفها بنك دي تريتوار). هذا وقد بلغ إمالي التمويل الذي تم تحصيله منذ البداية اثني عشر مليون يورو بما في ذلك مبلغ 2.5 مليون يورو من برنامج أوريزون 2020 وهو أكبر برنامج بحث وابتكار للاتحاد الأوروبي. ويظل السيدان فابريس توكو ولوران لافاي مؤسسا شركة داوكس أكبر المساهمين حيث يحتفظان بالسيطرة الكاملة على استراتيجية الشركة وعملياتها.

أدى انتشار الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وظهور المدن الذكية والاتجاه نحو التكنولوجيات الكاسحة مثل السيارات ذاتية القيادة إلى وجود كم هائل من البيانات القيمة المتاحة والتي يتم تحليلها وتبادلها. ومن ثم فإن ظهور الأنظمة البيئية الجديدة المعتمدة على البيانات أدى إلى إمكانية استفادة المنظمات منها بشكل استراتيجي عبر استخدام الأسواق الآمنة للبيانات ومنصات تبادل البيانات.

تتمثل مهمة داوكس منذ عام 2015 في توفير الظروف الملائمة للتنمية السلسة لاقتصاد البيانات وذلك عبر تيسير تبادل البيانات بين الشركات والمنظمات. وتمثل هذه الجولة الجديدة من التمويل دعماً لطموح الشركة الخاص بجعل داوكس المنصة المرجعية في مجال تبادل البيانات من خلال تنشيط تطورها في أوروبا والولايات المتحدة وضمان انتشارها في آسيا والشرق الأوسط في إطار مواصلة الاستثمار في مجال التكنولوجيا والابتكار.

صرح السيد لوران لافاي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لداوكس قائلا: "إن الأنظمة البيئية للبيانات من شأنها إعادة تعريف مفهوم المنافسة وأغلب الشركات التي تعتمد على البيانات ستصبح الجهات الرائدة في الاقتصاد الجديد للبيانات. وبالتالي فإن التحول إلى مفهوم الاعتماد على البيانات يتطلب تغيير في طريقة تفكير الشركات وثقافتها كما يستلزم تكنولوجيا دقيقة لضمان تبادل البيانات بشكل سريع وانسيابي وآمن داخلياً وخارجياً ومتوافق مع اللوائح الجديدة الخاصة بالبيانات. وهو ما تقدمه بالفعل شركة داوكس".

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وأشار السيد فابريس توكو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لداوكس قائلا: "تفخر شركة داوكس بتجميع مثل هذه الشركات الكبيرة والرائدة في مجالاتها للاستثمار في تكنولوجيا تبادل البيانات الخاصة بنا. إن التزام هذه الشركات بدعم ابتكارنا يعكس الدور الاستراتيجي الذي تقوم به اليوم منصات تبادل البيانات على مستوى المنظمات وكيف يمكن لها التأثير على مستقبل اقتصادنا".

واليوم هناك 7000 منظمة من أكثر من عشرين صناعة مختلفة تعتمد على سوق داوكس العالمي للبيانات وعلى تكنولوجيا منصة داوكس لتبادل البيانات مثل قطاع الزراعة والطيران والفضاء والسيارات والخدمات المالية والتأمين والإنشاءات والطاقة والأنظمة اللوجستية والنقل وتجارة التجزئة والاتصالات والسفر والضيافة. إذ تسعى هذه الصناعات إلى توفير البيانات وتسويقها وتبادلها مباشرة فيما بينها بأمان وفعالية. وتتمتع حلول داوكس بكونها مهنية تلبي متطلبات الشركات وهي قابلة للتطوير وتحتوي على تكنولوجيات جديدة مثل تكنولوجيا البلوك.شين.

هذا وتحظى خبرة داوكس في مجال اقتصاد البيانات بثقة أكبر شركات ومؤسسات التحليل والأبحاث. وتعد داوكس عضو بتحالف المشاريع الأوروبية مثل مشروع سايبر.سك.فور.يوروب وداتا بيتش كما أنها حاصلة على الجائزة الذهبية بحفل جوائز الأعمال الفرنسية الأمريكية لعام 2018 والذي نظمته غرفة التجارة الفرنسية الأمريكية بسان فرانسيسكو.