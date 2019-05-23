الحكومة الأمريكية تحذر من قدرة الطائرات بدون طيار الصينية الصنع على إرسال البيانات إلى الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - في الآونة الأخيرة، يبدو أن الحكومة الأمريكية تتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية التي تشارك في البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة والبلدان الحليفة لها. تعتبر Huawei واحدة من الشركات الصينية التي تضررت مؤخرًا بسبب ذلك بعدما قررت الشركات الأمريكية مثل Google و Intel و Qualcomm تعليق تعاملاتها التجارية معها بسبب إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية في قائمتها السوداء.

ومع ذلك، يبدو أن الشركات الصينية الأخرى تحتاج إلى أن تبدأ في الاستعداد لأن الحكومة الأمريكية قررت لفت نظرها نحو الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار. في تقرير من CNN، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيراً تقول فيه أن الطائرات بدون طيار المصنوعة من قبل الشركات الصينية قد ترسل المعلومات التي تسجلها عندما تكون في الجو إلى الشركات المصنعة لها في الصين، وهي المعلومات التي قد تشاركها مع الآخرين، مثل الحكومة الصينية.

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ووفقا لوزارة الأمن الأمريكية، فقد صرحت بالقول : ” تنطبق هذه المخاوف بنفس القوة على بعض الأجهزة الصينية (أنظمة الطائرات غير المأهولة) المتصلة القادرة على جمع ونقل البيانات التي يُحتمل أن تكشف عن العمليات والأفراد والكيانات، حيث تفرض الصين بشكل غير عادي التزامات صارمة على مواطنيها بدعم أنشطة الاستخبارات الوطنية “.

هذه ليست في الواقع المرة الأولى التي تحذر فيها وزارة الأمن الأمريكية من الطائرات بدون طيار الصينية الصنع. وبالعودة إلى العام 2017، فقد حذرت وزارة الأمن الأمريكية من إستخدام الطائرات بدون طيار التابعة لشركة DJI. ومع ذلك، بعدما تقرر الآن إضافة شركة Huawei إلى القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، فنحن نتساءل حول ما إذا كنا سنرى المزيد من الشركات الصينية تنضاف إلى هذه القائمة في المستقبل القريب.