تقرير جديد يقول بأن شركة آبل قدمت ” عرضًا جديًا ” للإستحواذ على شركة Tesla

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات منذ فترة طويلة مفادها أن شركة آبل مهتمة بصنع السيارات الخاصة بها. نظرًا لأن الشركة لا تملك خبرة في مجال صناعة السيارات، فقد أوضحت الشائعات كذلك أن شركة آبل ستقوم بإنفاق أموال طائلة للإستحواذ على إحدى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات. شعر الكثيرون أن الإستحواذ على شركة Tesla ستمثل صفقة جيدة لشركة آبل، ويدعي أحد المحللين الآن أن شركة آبل ” قدمت عرضًا جديًا ” لشركة Tesla في العام 2013.

إدعى المحلل Craig Irwin من مؤسسة Roth Capital Partners أثناء حديثه إلى CNBC أن شركة آبل تقدمت بعرض جاد للإستحواذ على شركة Tesla في العام 2013 من خلال تقديم حوالي 240 دولار أمريكي للسهم الواحد. من غير المعروف إلى أي حد ذهبت المفاوضات في تلك المرحلة لأن الشركة لم تقدم أي عرض رسمي على الإطلاق.

يقول Craig Irwin أنه حقق مع أكثر من مصدر، وأن لديه ” ثقة تامة ” في أن هذه المعلومات موثوق بها. لا يمكننا إلا أن نأخذ بكلمته لأنه لا توجد تقارير أخرى، وخصوصًا من العام 2013 تشير إلى أنه كانت هناك محادثات بين آبل و Tesla حول صفقة إستحواذ محتملة.

تحولت طموحات آبل في قطاع السيارات لاحقًا إلى الإكتفاء بتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية بدلاً من تطوير سيارات حقيقية. وما إذا كانت شركة آبل سترغب مرة أخرى في الإستحواذ على شركة Tesla، يظل موضع شك. ومع ذلك، قيمة أسهم شركة Tesla تبلغ الآن ما يزيد قليلاً عن 200 دولار أمريكي للسهم الواحد، وبالتالي هذه الصفقة تبدو أكثر جاذبية الآن مقارنة بصفقة 240 دولار أمريكي للسهم الواحد التي قدمتها شركة آبل في العام 2013.