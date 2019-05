تقرير جديد يقترح قدوم لعبة League of Legends إلى الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - League of Legends هي واحدة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم والتي لم تصل بعد إلى الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، يُقال الآن بأن ذلك سيتغير في المستقبل القريب. ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا، فهو يقول بأن شركة Riot المطورة للعبة League of Legends تعمل مع شركتها الأم Tencent على نسخة محمولة من لعبتها الشهيرة.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء رويترز يقول بأن Riot و Tencent تعملان على نسخة iOS والأندرويد من لعبة League of Legends منذ أكثر من عام. ومع ذلك، قد لا تصل هذا العام بحيث لا يُتوقع أن يتم إصدار النسخة المحمولة من لعبة League of Legends حتى العام 2020 على أقل تقدير.

يذكر التقرير أن شركة Tencent إقترحت في البداية إصدار النسخة المحمولة من لعبة League of Legends على شركة Riot قبل عدة سنوات، ولكن رفضت هذه الأخيرة هذا الإقتراح. أصدرت شركة Tencent في وقت لاحق لعبة مماثلة تدعى Honor Of Kings في العام 2015 للأجهزة المحمولة. لقد حققت نجاحًا كبيرًا في الصين ولكنها لم تحصل على الكثير من الشعبية في البلدان الغربية حيث تم إطلاقها بإسم Arena Of Valor.

بالتأكيد ستساعد النسخة المحمولة من لعبة League of Legends على توسيع نطاق اللعبة إلى حد كبير في جميع أنحاء آسيا حيث يميل الناس إلى تفضيل الألعاب المحمولة على ألعاب الحاسوب وأجهزة الألعاب المنزلية. سيتمكن عشاق لعبة League of Legends في الأسواق الأخرى من الوصول إلى اللعبة أثناء تنقلهم.