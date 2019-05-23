لينوفو تعلن عن Z6 Youth Edition مع 3 كاميرات خلفية

أعلنت شركة لينوفو يوم الثلاثاء عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “زد6 يوث إديشن” Z6 Youth Edition، الذي يعد نسخة أدنى من حيث المواصفات مقارنةً بهاتف “زد6 برو” Z6 Pro، الذي أعلنت عنه الشهر الماضي.

ويضم الهاتف – الذي يُسمى أيضًا “زد6 لايت” Z6 Lite – معالجًا من نوع سنابدراجون 710، بالإضافة إلى الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم ZUI 11 الخاصة بالشركة الصينية.

ويأتي الهاتف بثلاث خيارات من ناحية الذاكرة، الأول: مع ذاكرة “رام” بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، والثاني: بسعة 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، والثالث: بسعة 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة الداخلية عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز هاتف “زد6 لايت” بأنه مصنوع من سبيكة من المغنيزيوم، وهي ذات المادة التي تستخدمها لينوفو في حواسيبها المحمولة من سلسلة “ثينك باد” ThinkPad. ويأتي بلونين: الأسود، والأخضر.

وعلى الواجهة، تأتي شاشة الهاتف بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2,340×1,080 بكسل مع دعم تقنية HDR10. وتتضمن الشاشة نتوء على شكل قطرة ماء داخله الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل.

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وعلى ظهر الجهاز، تقدم الشركة ثلاث كاميرات خلفية بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، وبدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل للتصوير العريض مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمتاز “زد6 لايت” أيضًا ببطاريته التي تبلغ سعتها 4,050 ميلي أمبيرًا/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا. كما يأتي الهاتف مع حساس بصمة على ظهره، ودعم تقنية الصوت “دولبي أتموس” Dolby Atmos.

وتعتزم لينوفو طرح الهاتف بسعر يعادل 174 دولارًا أمريكيًا لنسخة 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 203 دولارات لنسخة 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر 246 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت. هذا؛ وسوف يبدأ توفره الهاتف اعتبارًا من 28 أيار/ مايو الجاري في الصين عبر موقعها الرسمي.