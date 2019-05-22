Sony تطلق سماعات Sony XB900N الجديدة للتنافس مع سماعات Beats

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة طويلة ينظر المستهلكين إلى سلسلة السماعات Sony XB أو Sony Extra Bass على أنها منافسة لسماعات Beats. كما يوحي إسمها، فإنها توفر باس أعمق مع صوت ذات جودة رائعة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Sony الآن بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات جديدة للرأس تدعى Sony XB900N لرفع المنافسة مع السماعات المماثلة من Beats.

تمتاز السماعات Sony XB900N الجديدة بتصميم لا يختلف عن سماعات Sony WH-1000MX3 الناجحة في السوق. كما أنها تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء بالإضافة إلى دعم البلوتوث من أجل ربطها مع أجهزتك.

وتقول شركة Sony أن سماعات Sony XB900N الجديدة هذه توفر خيارات لضبط الترددات المنخفضة كما أنها تمتاز أيضًا بالقدرة على العمل مع المساعدين الرقميين مثل Siri و Google Assistant. تحتوي هذه السماعات على زر خاص يمكن إستخدامه لتفعيل المساعد الرقمي الذي تستخدمه عندما تقوم بربطها مع هاتفك الذكي.

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تقوم الشركة بالترويج لسماعات Sony XB900N على أنها سماعات معقولة السعر توفر ميزة إلغاء الضوضاء للعملاء. لقد قامت الشركة بعمل جيد لجعلها في متناول الجميع مقارنة مع بعض منافسيها. تبلغ تكلفة سماعات Bose QuietComfort 35 II الناجحة من شركة Bose ما يصل إلى 350 دولار أمريكي، وتكلف سماعات Beats Studio 3 نفس المبلغ. أما بالنسبة لسماعات Sony XB900N الجديدة من شركة Sony، فهي تكلف 250 دولار أمريكي.