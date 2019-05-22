الدفعة الأولى من الهاتف OnePlus 7 Pro تنفد في الصين بسبب إرتفاع الطلب

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد وصوله إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، وصل الهاتف OnePlus 7 Pro أخيرًا إلى الصين حيث أصبح متاحًا للطلب المسبق على متجر JD.com. بعد عدة دقائق فقط من بدء الطلبات المسبقة، نفد المخزون الأولي. وبحسب ما ورد، فقد كان هناك أكثر من مليون تسجيل مسبق، وهذا ما يعني بأن بعض المستهلكين لم يحصول على فرصة شراء الهاتف.

سيتم البدء ببيع الهاتف OnePlus 7 Pro في الصين يوم غد الخميس بثلاث إصدارات مختلفة. وبالنسبة للنسخة الأساسية والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، فهي ستكلف ما يعادل 579 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية ما يعادل 652 دولار أمريكي. أما بخصوص النسخة الأرقى والتي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية، فهي ستكلف المستهلكين ما يعادل 724 دولار أمريكي.

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عمومًا، في حالة إذا أعجبت بالهاتف OnePlus 7 Pro وترغب في معرفة المزيد حوله، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.