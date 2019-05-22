Sony تكشف عن إستراتيجتها الجديدة لسوق الهواتف الذكية، وتكشف عن البلدان التي ستنسحب منها

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Sony إجتماعًا تحت عنوان Corporate Strategy Meeting لتوضيح إستراتيجية الشركة في المستقبل. قسم الهواتف الذكية على وجه الخصوص هو بعيد عن المجد في الوقت الراهن، وهذا ما دفع الشركة اليابانية لدمجه مع قسم التلفزيونات والصوتيات والكاميرات قبل شهرين على أمل إعادته إلى الربحية.

الهدف من ذلك هو الإستفادة من الإعتراف الذي تحظى به العلامة التجارية Sony في قطاعات مثل الألعاب والموسيقى والتلفزيون لتعزيز جاذبية هواتفها الذكية. ووفقا لشركة Sony، فالهاتف Xperia 1 هو المثال الأول لهذا النهج.

الآن أعلنت الشركة عن خططها لخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 50 في المئة، وسوف تنسحب من العديد من الأسواق من أجل التركيز على قاعدة عملاء أصغر. وتشمل المناطق التي تركز عليها شركة Sony كل من اليابان وأوروبا وتايوان وهونغ كونغ. ومن ناحية أخرى، ستقوم الشركة بالإنسحاب من الهند وأستراليا وكندا وأمريكا الجنوبية والمكسيك وإفريقيا والشرق الأوسط.

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الهدف الرئيسي هو جعل قسم الهواتف الذكية مربحًا من جديد بدءًا من السنة المالية 2020. وتحاول شركة Sony البقاء واقفة على قدميها، وهذا ما دفعها لوضع هذه الإستراتيجية البطيئة والتي تبدو في نفس الوقت منطقية لتحقيق الأهداف المسطرة.