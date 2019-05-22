HONOR تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف HONOR 20

دبي - الخليج 365 :

أطلقت HONOR، العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية، اليوم سلسلة هواتفها الذكية HONOR 20 لتنضم إلى مجموعة هواتفها الذكية الأخرى من السلسلة N. وتتضمن السلسلة الجديدة ثلاثة أجهزة: HONOR 20 LITE و HONOR 20 وHONOR 20 PRO. وتجسد هذه المجموعة المتفوقة الامتياز والجودة اللذان تتسم بهما سلسلة N من HONOR على جميع الأصعدة، بدءًا من التصميم الخارجي إلى قدرات التصوير؛ إذ تقدم أول تصميم ثلاثي الأبعاد ديناميكي في العالم وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعّمة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال كريس سن بايغونغ، رئيس HONOR الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نلتزم في HONOR بابتكار الهواتف الذكية ذات التصاميم الشبابية والقدرات الفريدة بتكلفة ميسّرة لجميع المستخدمين. واليوم ترحب سلسلة N الشهيرة من HONOR بانضمام سلسلة HONOR 20 إلى عائلتها، وتشجع المستخدمين على التقاط أجمل الصور والفيدوهات بكاميراتها الرباعية ذات المستوى الاحترافي والمحلّاة بالتصميم الديناميكي الجميل ثلاثي الأبعاد. يؤكد هذا التصميم المبتكر على قدراتنا الابتكارية ويعزز مكانتنا بين أبرع شركات صناعة الهواتف الذكية والتي ترتكز على جذور استراتيجية راسخة في التوجه لجيل الشباب. وندعو المستخدمين حول العالم لاستكشاف مزايا سلسلة HONOR 20 المدهشة وتجربة استخدامها المتطورة."

كاميرا رباعية احترافية بدقة 48 ميجابكسل مدعّمة بالذكاء الاصطناعي

تمتاز سلسلة HONOR 20 بكاميرا رباعية متقدمة، تتكون من كاميرا رئيسة من طراز IMX586 ومن إنتاج شركة سوني، ومن أهم خصائصها وضعي التصوير المتقدمين «الوضوح الفائق المدعّم بالذكاء الاصطناعي» (AI Ultra Clarity) و«التصوير الليلي الفائق مع تثبيت الصورة الاصطناعي» (AIS Super Night) لتمكين المستخدمين من التقاط الصور بأعلى مستويات الوضوح. وتتضمن الكاميرا الرباعية أيضاً كاميرا عريضة زاوية التصوير بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقرّبة للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير القريب جداً بدقة 2 ميجابكسل. وبهذا يتمكن المستخدم من التقاط أوسع مجال من الصور ويدعمه بذلك أيضاً مثبت بصري لاهتزاز الصور (OIS). وحققت الكاميرات الأربع من نتيجة مثيرة للإعجاب في اختبار DxOMark بلغت 111[i].

التصميم ثلاثي الأبعاد الديناميكي المتقدم

تضيف سلسلة الهواتف الذكيةHONOR 20 أبعاداً جديدة إلى تجربة المستخدم عبر طرح المنتج الأول في تاريخ HONOR والذي صنع ظهره بدقّة من زجاج ثلاثي الأبعاد ديناميكي باستخدام تقنية الشبكة ثلاثية الأبعاد من HONOR الفريدة في هذه الصناعة. وتوفر الشركة مجموعة غنية من الألوان لهذه السلسلة، فهاتفHONOR 20 PRO متوفر باللون الأبيض الأيسلندي أو الأسود أو تدرج طيف الأزرق، أما الطراز HONOR 20 فمتوفر باللونين: الأسود و تدرج طيف الأزرق مع تأثير بصري مدهش بالعمق، ما يجعل سلسلة HONOR 20 مميزة عن سلفها من الأجهزة.

وتكريماً لعام من الشراكة مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرةMoschino ولإضفاء لمسة أنيقة راقية، تعاونت HONOR معها مرة أخرى لإطلاق إصدار Moschino من الهاتف الذكي HONOR 20 إضافة إلى إطلاق سلسلة من ملحقات الهواتف الذكية المصممة بصورة مشتركة.

روعة تجربة الاستخدام المتكاملة

عرف عن HONOR بأنها تلتزم دائماً بالأفضل ويدفعها ذلك إلى أكثر الاهتمام أكثر ببنية الجهاز ولونه وتصميمه. ولهذا تمتاز سلسلةHONOR 20 بشاشة من مقاس 6.26 بوصة تقدم مساحة عرض كاملة بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 91.7%، وهي تتضمن كاميرا مقاس 4.5 مم، وبهذا تقدم الشاشة ذات مساحة العرض الكامل تجربة بصرية غامرة مع المحافظة على أناقة التصميم وجماله.

Advertisements

اختارت HONOR نقل قارئ بصمة الإصبع إلى الجانب الأيمن من إطار الهواتف الذكية المصنوع من الألمنيوم في هذه السلسلة وبطريقة تناسب وضع الأصابع الطبيعي حينما يمسك المستخدم بالهاتف. ويتيح ترتيب الكاميرات الأربعة على شكل حرف L خلف الجهاز مساحة كافية لإضافة بطارية بقدرة 4000 مللي أمبير ساعي[ii] ، وهي طاقة كافية لتشغيل الجهاز ليوم كامل من الاستخدام الكثيف[iii]. ويعتمد الهاتف الذكي HONOR 20 Pro على تقنية صفائح تبريد الجرافين[iv]، وهي تقنية تبريد جديدة قادرة على تبديد حرارة رقاقات الجهاز الإلكترونية بكفاءة عالية فتحافظ على عملها بأعلى مستوى أداء ومزود بمعالج "كيرين 980"[v].

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الهواتف التي أعلنت عنها HONOR اليوم تأتي بعد فترة وجيزة من إطلاق الشركة الهاتف الذكي HONOR 10i في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يتضمن أول كاميرا ثلاثية العدسات من HONOR وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. ويمتاز الهاتف الذكي HONOR 10i بأنه مصمم بطريقة تنسجم مع طريقتنا في الاتصال والتفاعل والتعبير عن أنفسنا من خلال الصور ومقاطع الفيديو، مجسداً بذلك التزام الشركة الراسخ بتقديم أفضل التقنيات وأهم المزايا التي يحتاجها المستخدمون بسعر لا يضاهى.

[i] بناءاً على أداء HONOR 20 PRO

[ii] هاتف HONOR 20 يأتي ببطارية ذات سعة 3750 مللي أمبير

[iii] بناءاً على الاختبارات التي أجريت في مختبر HONOR

[iv] فقط متوفر في هاتف HONOR 20 PRO. هاتف HONOR 20 يأتي بصفائح الجرافين

[v] أول معالج في العالم يأتي بشريحة SoC، وأول هاتف في العالم يأتي بشريحة ذات طراز cortex-A76، وأول هاتف في العالم يأتي بتصميم NPU، وأول شريحة في العالم تدعم LET CAT.21.