تكنولوجيا: ابل تعلن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro مع معالج ثماني الأنوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل مؤخراً الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro الأسرع آداء في سلسلة أجهزة Mac، التي تأتي من ابل بالجيل الثامن والتاسع من معالجات إنتل، كما تصل إلى معالج ثماني الأنوية للمرة الأولى في إصدارات ابل، أيضاً تضم الأجهزة تحديث للوحة المفاتيح.

تأتي الأجهزة الجديدة من MacBook Pro بحجم 13 و15 إنش، مع آداء مضاعف مقارنة بالإصدارات السابقة من أجهزة MacBook Pro المميزة بأربعة من الأنوية، وآداء أعلى بنسبة 40% من أجهزة MacBook Pro المميزة بمعالج مميز ب 6 من الأنوية، كما يحصل جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش على إختيار بمعالج ثماني الأنوية، بينما يأتي جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش بإختيارين مع معالج بستة أو 8 من الأنوية.

أيضاً بالرغم من تحديث ابل لتكوينات أجهزة MacBook Pro الجديدة، إلا أن التصميم الخارجي للأجهزة لا يختلف بشكل كبير، بينما تؤكد Loop على تحديث لوحة مفاتيح الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro، التي إستخدمت ابل مادة جديدة في تصنيعها لتفادي المشكلات التي ظهرت في الإصدارات السابقة، حيث يعمل التصميم الجديد على خفض مشكلة الضغط المزدوج على المفاتيح.

وتشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لإستبدال لوحة المفاتيح في بعض من نماذج أجهزة MacBook Air وMacBook Pro الحالية بالتحديث الجديد للوحة المفاتيح التي طورت من ابل في 2019، على أن يقتصر هذا التحديث على الأجهزة التي تضم الجيل الثالث من لوحة مفاتيح butterfly التي تشمل أجهزة MacBook Pro 2018، وأجهزة MacBook Air 2018.

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من جانب أخر تأتي أجهزة MacBook Pro هذا العام بمستوى سطوع 500nit في الشاشة، مع تدرج لوني بنطاق واسع P3 وتقنية True Tone، كما تأتي الأجهزة بشريحة حماية ابل T2، مع منافذ Thunderbolt 3، ومكبرات صوتية ستريو.

أيضاً من المقرر أن تقدم النماذج المميزة بمعالج ثماني الأنوية من أجهزة MacBook Pro أعلى آداء لدعم المصممين ورجال الأعمال أو الطلاب ومبدعي الأفلام ومحرري محتوى الفيديو على الوجه الأمثل، كما يدعم هذا الآداء شاشة Retina المميزة من ابل، وتقنية التخزين السريع، مع بطارية تدعم المستخدم على مدار اليوم مع نظام macOS.

يذكر أن ابل تقدم جهاز MacBook Pro المميز بحجم 13 إنش بسعر يبدأ من 1799 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 15 إنش بسعر يبدأ من 2399 دولار، على أن تتوفر الأجهزة خلال هذا الأسبوع في متجر ابل.

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