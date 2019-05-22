كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “unu” تكشف النقاب عن الجيل الثاني من السكوتر الكهربائي مع شاشة مدمجة وألوان زاهية

متابعة-سنيار: أطلقت شركة التنقل unu، التي تتخذ من برلين مقراً لها، الجيل الثاني من السكوتر الكهربائي unu.

تم تصميم السكوتر من قبل فريق تصميم جامعة الأمم المتحدة في برلين والمصمم الصناعي كريستيان زانزوتي، وتم تجهيز الجيل الجديد من المنتجات بهيكل أنيق وجريء والعديد من الميزات الذكية مثل مشاركة المفاتيح والملاحة والحماية من السرقة، وستبدأ مرحلة الطلب المسبق للدراجة الكهربائية الجديدة يوم الثلاثاء 21 مايو.

يعمل مؤسسو unu و elias atahi و pascal blum و mathieu caudal الثلاثة على إيجاد حلول للتنقل في المناطق الحضرية منذ أكثر من ست سنوات، مما يضع الشركة كشركة رائدة في السوق في الدراجات البخارية التي تعمل بالكهرباء والتي يتم بيعها في ألمانيا.

وتتطلع الشركة، التي تأسست عام 2013، إلى تغيير مشهد التنقل الحضري بعد الاستفادة من تجاربهم الخاصة في الدراسة في بكين ومراقبة مشكلات النقل التي يواجهها الأشخاص في المدن الكبرى، وقد عملت unu مع مصمم المنتجات الإيطالي المعترف به كريستيان زانزوتي في تطوير الدراجة، مما أدى إلى منتج وظيفي بنفس القدر من الجمال.

تم تصميم السكوتر داخل الجامعة في unu وتم تطويره بالتعاون مع شركاء مثل BOSCH و LG في ألمانيا، ويتم تشغيل الدراجة البخارية بواسطة محرك كهربائي BOSCH صامت ولا ينبعث منه أي انبعاثات، وتصل سرعتها إلى 45 كم / ساعة (28 ميلاً في الساعة) بأقصى سرعة ويمكن تشغيلها برخصة قيادة عادية.

يمكن شحن البطاريات المحمولة من منافذ الطاقة العادية مما يمنح السكوتر نطاقًا يصل إلى 100 كيلومتر (62 ميللي متر)، وتهدف unu إلى إعطاء السكوتر إحدى أسرع قيم التسارع في قطاع السكوتر الكهربائي.

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وقد أدى دمج المحرك في العجلة الخلفية للدراجة إلى توفير مساحة تخزين واسعة أسفل المقعد، مما يمكّنه من حمل خوذتين وصندوقين للتخزين، كما توجد مساحة لمستندات الدراجة والهاتف أو المحفظة أو المفاتيح في الجانب الخلفي من المقعد، وهي تشتمل أيضا على خطاف للأمام أمام الركبتين.

لتحقيق توازن بين جهاز جذاب وبرنامج مبتكر، يقدم سكوتر unu الجديد لمستخدميه عددا من الميزات الذكية، حيث يتضمن سكوتر التطبيق الخاص به وشاشة متكاملة توفر للمستخدمين ميزات ذكية مثل الملاحة وحماية ضد السرقة ومشاركة المفاتيح الرقمية، ويمكن للمستخدمين تحديد موقع دراجتهم وحالة الشحن من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق.

في حالة سرقة الدراجة الصغيرة، يتم إخطار المستخدمين من خلال التطبيق ويمكنهم تحديد موقعها على الفور.

يمكن للمستخدمين أيضا إدخال وجهة في التطبيق والتنقل عبر الشاشة، كما يمكنهم بدء تشغيل السكوتر بمفتاح رقمي عبر التطبيق، وكل هذه الميزات يمكن تفعيلها اختياريا ومجانا من قبل العميل وتتوفر ميزات أخرى أيضا عند تحديث البرنامج من خلال السحابة.

يمكن طلب السكوتر عبر الإنترنت ويأتي بثلاثة طرز (بمحرك 2kW ، محرك 3kW أو محرك 4kW) وسبعة ألوان.