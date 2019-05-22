كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “جوجل” تصدر الإصدار الثاني من نظارتها الذكية “Google Glass Enterprise Edition”

متابعة-سنيار: أطلقت عملاق التكنولوجيا نسخة جديدة من نظارات الواقع المعزز الذكية يوم الاثنين، وأطلقت على هذا الإصدار اسم Google Glass Enterprise Edition 2.

يجلب Glass EE 2 وحدة المعالجة المركزية الجديدة ومجموعة من التحسينات الأخرى معها.

تأتي النظارات الجديدة بشريحة Qualcomm Snapdragon XR1، وقالت Google إن الزجاج الجديد المزود بتقنية عالية سيمكن من استخدام أكثر كفاءة للطاقة وأداء أفضل.

يأتي الإصدار الجديد بجهاز عرض صغير يعرض الصور أمام أعين مَن يرتدي النظارة، ما يجعل المعروضات تظهر وكأنها تطفو على من تُوجَّه إليه النظارات في العالم الحقيقي.

Advertisements

وأُضيف إلى هذا الإصدار أيضاً كاميرات مُحسَّنة، ومَنفَذ USB-C لشحنها بسرعة أكبر، وبطاريات بعمرٍ أطول، مقارنةً بنموذج الشركات السابق، وستكلف 999 دولار.

وقد أُطلقت نظارات جوجل لأول مرة عام 2013، وكانت موجهةً إلى الجمهور العام، لكن لم تستمر بعد 2015، بسبب فشل الإصدارات التجريبية في جذب الاهتمام، نتيجةً لسعرها المرتفع الذي بلغ 1,500 دولار، وتصميمها المعيق للحركة، وبعض المخاوف حول حماية الخصوصية.