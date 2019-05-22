كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Outlery” تقدم مجموعة أدوات المائدة بحجم الجيب صديقة للبيئة

متابعة-سنيار:صممت Outlery وهي شركة أيرلندية صديقة للبيئة ومقرها في دبلن، مجموعة صغيرة من أدوات المائدة بحجم الجيب، صممت لتحل محل السكاكين البلاستيكية والشوك والعيدان ذات الاستخدام الواحد.

وقال مطورو المجموعة: “لقد أمضينا شهورا في اتقان التصميم، وخلال هذه العملية، عملنا مع العديد من المصانع لإيجاد أفضل شريك صناعي، ويسعدنا أن نتشارك مع مصنع محترف ولديه عقود من الخبرة في أدوات المائدة، من أجل تحويل هذا المشروع إلى حقيقة واقعة، لقد استثمرنا بالفعل في الأدوات، ونحن على ثقة أنه بمجرد انتهاء الحملة، سنكون قادرين على المضي قدما في الإنتاج دون أي تأخير. ”

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مجموعة أدوات المائدة القابلة للطي والصديقة للبيئة متاحة للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 18 يورو أو ما يقرب من 16 جنيه إسترليني لكل مجموعة مع التسليم في جميع أنحاء العالم المتوقع أن تتم خلال أكتوبر 2019.