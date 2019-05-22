شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ريتشارد فاينمان" صانع القنبلة الذرية فى الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل علوم الفيزياء يوميا فى حياتنا دون أن نشعر، ويشتهر العديد من الشخصيات فى هذا المجال، ولعل من أكثرهم شهرة وجدلا فى العالم هو "ريتشارد فاينمان"، والذى نستعرض أهم معلومات عنه وعن حياته فيما يلى:

ريتشارد فاينمان

عالم فيزيائى حاصل على جائزة نوبل عام 1965، ولد 11 مايو عام 1918 بـ"كوينز" بمدينة نيويورك، لأم ربة منزل والأب كان مدير مبيعات، عرف بإسهاماته فى التبريد الفائق للهيليوم وكذلك فى فيزياء الجسيمات وشارك فى صنع القنبلة الذرية أثناء الحرب العالمية الثانية، وفى الثمانينات اشترك فى عضوية لجنة "روجر" وهو الفريق الذى حقق فى كارثة المكوك الفضائى "تشالنجر".

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تأخر "فاينمان" فى الحديث وهو طفل فنطق أول كلمة له بحلول عامه الثالث الميلادى، والتحق فى المرحلة الثانوية بمدرسة "فار روكواى" وهى المدرسة التى دخلها من قبل "بورتون ريشتر" و "باروخ بلومبرج" الحائزان على جائزة نوبل، وفى بداية التحاقه بها انضم إلى فصول المتفوقين فى الرياضيات حيث قدر معدل ذكائه بـ125 نقطة.

اشترط على فاينمان لمنحه درجة الدكتوراة ألا يتزوج لكنه رغم ذلك ظل يواعد حبيبته "آرلين جرينباوم" التى عرفها منذ دراسته الثانوية وأصر على الزواج منها فور حصوله على درجة الدكتوراه، رغم علمه بأنها مريضة بالسل ولم يكن هناك علاج نهائى لهذا المرض آنذاك، حيث توقع العلماء أنها لن تعيش أكثر من عامين وفى عام 1942 تزوج "فاينمان" من حبيبته بعد حصوله على الدكتوراة وأخذ سفينة إلى جزيرة "ستاتن" ولم يحضر أى فرد من عائلتهما أو أصدقائهما الزواج.

جوائزه

كان أول تكريم لـ"فاينمان" عام 1954 وهى حصوله على جائزة ألبرت أينشتاين، ثم جائزة "أرنست أورلاندو لورنس" عام 1962 ثم تشارك فى جائزة نوبل عام 1965