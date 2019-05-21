النتائج المالية لشركة Xiaomi في الربع الأول تُظهر نموًا قدره 27 في المئة على مستوى العائدات

فاطمة أيت طالب - دبي - إستقبلت شركة Xiaomi العام 2019 مع إثارة الضجة حول سلسلتي الهواتف Xiaomi Mi9 Series و Redmi Note 7 Series. الآن، لقد قامت الشركة بإصدار تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام والأرقام كانت أفضل من المتوقع.

بفضل المبيعات القوية خارج الصين، سجلت شركة Xiaomi عائدات بلغت 6.3 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 27 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها 1.7 مليار يوان صيني عن تقديراتها السابقة البالغة 42.1 مليار يوان صيني. بلغ صافي الدخل المنقح للشركة 1.7 مليار يوان صيني في الربع الأول من العام 2018.

على الرغم من ركود السوق المحلي وإنخفاض شحنات الهواتف الذكية الصينية بنحو 21 في المئة، فقد تمكنت شركة Xiaomi من شحن 27.9 مليون هاتف ذكي لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في هذا الربع. تعد Xiaomi أكبر بائعة للهواتف الذكية في الهند للربع السابع على التوالي، وتمكنت من إختراق المراكز الأربعة الأولى في أوروبا الغربية بعدما نجحت في بلوغ نمو قدره 115 في المئة على مستوى الشحنات بالمنطقة. يقدر مستخدمو MIUI على الصعيد العالمي بنحو 260 مليون مستخدم، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 37 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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بالإضافة إلى نشاطها في قطاع الهواتف الذكية، فقد أصبحت شركة Xiaomi تنافس أيضًا بقوة في أجهزة Internet Of Things حيث نجحت الآن في تجاوز 171 مليون وحدة بزيادة قدرها 70 في المئة عن العام الماضي. كما نمى قسم خدمات الإنترنت في الشركة بنسبة 31.8 في المئة. تتوسع متاجر Mi Store الفعلية بوتيرة ثابتة من خلال فتح 480 متجرًا معتمدًا حول العالم، ومن بينها 79 متجرًا في الهند.