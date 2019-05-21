تكنولوجيا: تحديث تطبيق Google Duo يدعم الآن حتى 8 أشخاص في المكالمات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة جوجل قد أطلقت ميزة مكالمات المجموعة في تطبيق Google Duo منذ شهر تقريباً، واليوم تدفع جوجل بتحديث جديد للتطبيق تقدم من خلاله ميزة دعم حتى 8 أشخاص في المكالمات الجماعية.

بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق Google Duo تقدم من خلاله دعم لعدد أكبر في مكالمات المجموعة يصل إلى 8 أشخاص، على أن تتوفر هذه الميزة في البداية في إندونيسيا، ومن ثم ستتوسع بها جوجل إلى كلاً من الهند، الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، المكسيك، الهند وغيرها من المناطق حول العالم.

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ولقد إقتصرت ميزة مكالمات المجموعة في تطبيق Google Duo على 4 أشخاص فقط عند إنطلاقها للمرة الأولى، أي 3 أشخاص فقط مع المستخدم الرئيسي للتطبيق، بينما سيتاح الآن إشتراك حتى 8 أشخاص في المكالمات.

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