AMD تطمئن الجميع، وتؤكد أن معالجاتها آمنة من الثغرة الأمنية ZombieLoad

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما يُنظر إلى Intel و AMD على أنهما منافسان في قطاع المعالجات، إلا أنه من الآمن القول بأن شركة Intel تملك الأفضلية في هذا السوق وتميل إلى أن تكون العلامة التجارية الأكثر تفضيلاً. ومع ذلك، بسبب الثغرات الأمنية الأخيرة التي تم إكتشافها في معالجات Intel، فمن الممكن أن يعطي ذلك دفعة إضافية تشتد الحاجة إليها لشركة AMD لمساعدتها في كسب المزيد من القوة على منافستها الرئيسية.

في الأونة الأخيرة، تقدمت شركة AMD لتطمين عملائها بأن معالجاتها آمنة من ثغرة ZombieLoad المكتشفة حديثًا والتي يبدو أنها أثرت على عدد كبير من معالجات Intel.

في منشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، صرحت شركة AMD بالقول : ” في شركة AMD نقوم بتطوير منتجاتنا وخدماتنا مع مراعاة الأمان. إستنادًا إلى تحليلنا ومناقشتنا مع الباحثين، نعتقد أن منتجاتنا ليست عرضة لهجمات Fallout أو RIDL أو ZombieLoad بسبب إختبارات التحقق من الحماية في المعمارية الخاصة بنا. لم نتمكن من إستغلال هذه الثغرات الأمنية في منتجات AMD ولا ندرك أن الآخرين قاموا بذلك “.

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الأسبوع الماضي فقط إكتشاف الثغرة الأمنية التي يُطلق عليها الباحثين إسم ZombieLoad، وهي المرة الثانية في السنوات الأخيرة التي تتأثر فيها معالجات Intel بالثغرات الأمنية. في السابق، تعرضت سمعة الشركة لضربة قوية عندما إتضح أن معالجاتها تعاني من الثغرات الأمنية Meltdown و Spectre.

أصدرت شركة Intel منذ ذلك الحين شفرة مصدرية مصغرة جديدة للشركات المصنعة للحواسيب من أجل ترقيع الثغرة الأمنية ZombieLoad في الحواسيب الخاصة بها التي تستخدم معالجات Intel المتأثرة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الحادثة الجديدة ستهز ثقة العملاء في شركة Intel أم لا.