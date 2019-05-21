شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تعلّق تنفيذ قراره وقف التعامل مع Huawei لـ90 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وقفا مؤقتا (لمدة 3 أشهر) لقرارها إنهاء التعامل مع شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية Huawei ، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تخفيف بعض القيود الأمريكية على الشركة الصينية بشكل مؤقت.

وقال متحدث باسم شركة جوجل - وهى عملاق التكنولوجيا الأمريكى لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - " إن جعل الهواتف مّحدّثة وآمنة هو أفضل اهتمامات الجميع، وهذه الرخصة المؤقتة تسمح لنا بمواصلة تقديم تحديثات البرمجة والتصحيحات الأمنية للإصدارات (الموديلات) الموجودة بالفعل للـ90 يوما المقبلة"، حسب ما نقلت الصحيفة فى نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني.

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وأعلنت "جوجل" - التى تزود عددا من شركات الهواتف النقالة بنظام تشغيل "أندرويد"- أمس الأول قطع علاقاتها مع Huawei امتثالا لقرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوضع الشركة الصينية على القائمة السوداء للمصدرين أو ما يسمى بـ"قائمة الكيانات" باعتبارها تهددا للأمن القومى الأمريكي.

ومن جانبها أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس، منح رخصة لمدة 90 يوما لشركات خدمات الهواتف الجوالة لمواصلة العمل مع Huawei للحفاظ على امكانية الاتصال بالنسبة للشبكات القائمة بالفعل وحماية المستخدمين من المخاطر الأمنية.