شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 كوارث يتسبب بها ارتفاع سطح البحر.. تدمير المنازل أخطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت عدد من الدراسات السابقة من العوائق الوخيمة لارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغير المناخى، وطالبوا حكومات العالم باتخاذ تدابير عاجلة لحل هذه المشكلة الكارثية، وكان آخرها دراسة أعدها فريق دولى يتضمن 21 عالما من حول العالم، ونستعرض فيما يلى مخاطر استمرار ارتفاع مستوى المحيطات على هذا النهج حتى حلول نهاية القرن:

- تلويث مياه الشرب بسبب تأثيره الضار على المياه العذبة.

- سيتسبب فى تدمير منازل ما يقرب من 200 مليون شخص.

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-تدمير أكثر من مليون ميل مربع من الأراضى الزراعية وغيرها من الأراضى المنتجة للأغذية، مما يؤدى إلى "عواقب وخيمة على البشرية".

- يمكن أن يؤدى إلى خسارة فى الأرض تبلغ مساحتها 1.79 مليون كيلومتر مربع (1.1 مليون ميل مربع).

- سيؤدى وجود المزيد من المياه المالحة التى تضرب شواطئنا إلى تغيير كيمياء التربة على الساحل ، مما يعنى أن الحياة النباتية هناك ستتغير على الأرجح أيضًا.