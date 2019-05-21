تكنولوجيا: هاتف Redmi K20 يأتي بميزة تسجيل فيديو بمعدل 960 إطار لكل ثانية كما يضم بطارية 4000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة Redmi في إطلاق إعلانات تشويقية تكشف من خلالها عن مميزات إصدارها المرتقب Redmi K20، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أشير إلى أن الهاتف يأتي بميزة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، وفي إعلان تشويقي أخر أشير إلى أن قدرة البطارية في الهاتف تصل إلى 4000 mAh.

تعقد شركة Redmi مؤتمرها القادم في 28 من مايو للإعلان الرسمي عن إصدارها المميز Redmi K20، إلا أن الشركة مستمرة في نشر إعلانات تشويقية تقدم من خلالها تفاصيل عن مواصفات هذا الإصدار.

وفي الإعلان التشويقي الذي جاء في مقطع فيديو نشر على موقع Weibo عبر Lu Weibing، تم تأكيد ميزة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بالكاميرة الأمامية حتى معدل 960 إطار لكل ثانية، هذا إلى جانب مستشعر الكاميرة الخلفية الرئيسي الذي يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX586.

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بينما جاء الإعلان التشويقي الأخر ليؤكد على قدرة البطارية في هاتف Redmi K20 الذي يضم بطارية 4000 mAh، إلا أن الإعلان التشويقي لم يؤكد على نموذج الهاتف الذي يأتي بهذه القدرة في البطارية، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة إصدار Pro إلى جانب الإصدار الرئيسي.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Redmi K20 سيكون أول هاتف من علامة Redmi التجارية يأتي بترقية في تقنية الشحن السريع، لذا نترقب التفاصيل المؤكدة في الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر 28 من مايو.

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