تقليل استهلاك جوجل كروم للرام الخاصة بجهازك وجعله أسرع

استهلاك جوجل كروم للرام كبير للغاية وهذا يجعل من إستخدامه مع الأجهزة الضعيفة أو التي تمتلك رامات قليلة معاناة كبيرة ويجعله غير قابلاً للإستخدام .

مع الأسف لم يكن هذا هو الوضع في الماضي بل كان جوجل كروم واحداً من اسرع المتصفحات في العمل وتشغيل الصفحات وفتحها بسهولة والقيام بأمور كثيرة معاً ولكن الآن تحول إلى وحش كاسر يمتص اي حجم من الرام تلقيه أمامه، هذا لا يعني أن المتصفح سيء، فبالرغم من وجود الكثير من البدائل حالياً لكروم إلا أني لازلت وبشكل شخصي استخدمه كمتصفح اساسي لي مهما كان حجم الرام في جهازي.

تقليل استهلاك جوجل كروم للرام :

سنقوم بتحديد استهلاك كروم للرام من خلال اضافة يتم تحميلها للمتصفح تدعى Tab Suspender وهي تتحكم في الألسنة والصفحات التي تقوم بفتحها في المتصفح وإستهلاكها للرام، في العادة فإن متصفح جوجل كروم مفتوح به صفحتين فقط يستهلك كمية كبيرة للغاية من الرام حتى لو لم يكن فيهما أي شيء يستعدي الإستهلاك المبالغ فيه مثلما ترى في الصورة بالاسفل.

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لنتمكن من تفادي هذا الأمر سنعتمد على إضافة Tab Suspender، قم بتحميل الاضافة من خلال البحث عنها في متجر كروم أو من خلال الضغط على هذا الرابط، بعدما تقوم بتثبيت الإضافة فإنها ستقوم بعملية تثبيت بسيطة مع خطوات بسيطة وبدائية للغاية من خلالها يمكنك أن تحدد أي الصفحات التي تود “تعليقها” لتتوقف عن إستهلاك الرام وبعد أي فترة من عدم الإستخدام والإستهلاك.

ستتيح لك الإضافة أن تقوم بتعليق الصفحة بعد وقت معين من عدم إستخدامها تحدده أنت أو يمكنك أن تقوم بالضغط على الزر الموجود بعنوان URl لتتمكن من إيقاف الصفحة قبل الإنتقال لصفحة آخرى، تعتمد هذه الإضافة على إفراغ الصفحة وإزالتها من المساحة التخيزينة للرام، وعندما تقوم بفتح الصفحة مجدداً يقوم بتحميل الصفحة مجدداً وتثبيتها على الرام مجدداً.

العيب الوحيد في هذه الطريقة هو أنك ستفقد أي عمل غير محفوظ في هذه الصفحة ستفقده لذا تأكد الا تقوم بفتح صفحة تعمل بها وتتركها لفترة طويلة، ويمكنك أن تقوم بإضافة Tab معين إلى قائمة بيضاء تسمح له بأن يعمل في الخلفية دون أن يتم إزالته من الـ Ram تلقائياً.