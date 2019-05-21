"اتصالات" توفّر النسخة الرقمية من جهاز (Xbox One S)

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "اتصالات" عن إطلاقها الحصري للنسخة الرقمية من جهاز الألعاب الشهير (Xbox One S) ، والمتوفر حالياً في جميع متاجرها في دولة الإمارات.

وتعليقاً، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة "اتصالات": "إننا سعداء بهذا التعاون الجديد مع شركة مايكروسوفت لإطلاق الإصدار الرقمي من (Xbox One S) لعملائنا في دولة الإمارات" لافتاً إلى "إمكانية الحصول عليه عبر خطة الدفع الذكي بأقساط ميسرة لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، مما يجعله في متناول الجميع ".

وتأتي النسخة الرقمية من جهاز (Xbox One S) خالية من الأقراص المدمجة تماماً، وتتضمن 3 ألعاب مجانية، علاوةً على إمكانية إنشاء مكتبة ألعاب مفضلة والوصول اليها من أي مكان عبر المنصة السحابية لمايكروسوفت.

ويمكن لعملاء "اتصالات" الحصول على الخدمة الجديدة بأقساط شهرية متنوعة، وذلك بتكلفة 85 درهماً لمدة 12 شهر، أو 58 درهم لمدة 18 شهر، أو 44 درهم لمدة 24 شهر، كما بالإمكان الشراء نقداً بمبلغ 999 درهماً.

للاشتراك يمكن زيارة أحد منافذ البيع التابعة لـ "اتصالات"، أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.etisalat.ae، أو تطبيق My Etisalat UAE.