القوات الجوية الأمريكية تدرس إستخدام الطائرات الذاتية القيادة لإنقاذ الطيارين

فاطمة أيت طالب - دبي - القوات الجوية الأمريكية ردت بسرعة عندما تعرضت إحدى طائراتها القتالية للتحطم. تم إرسال فريق على الفور إلى موقع التحطم من أجل تأمين الحطام وإنقاذ الطيار. ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك صعباً على فريق الإنقاذ في حالة تعرضهم للخطر بسبب التضاريس والطقس أو بسبب خطر هجمات العدو. وينتهي الأمر بتعريض المزيد من الأرواح للخطر. لحماية هذه الأرواح، تفكر القوات الجوية الأمريكية الآن في استخدام الطائرات المستقلة من أجل مهام الإنقاذ التجريبية.

صدر تقرير من موقع Aviation Week يتحدث عن التماس من مختبر أبحاث سلاح الجو الأمريكي حول إمكانية استخدام طائرة مستقلة لنقل الطيار والأفراد الآخرين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية بعيدًا عن موقع تحطم الطائرة لإبقائهم في أمان.

تم وصف مركبة استعادة الأفراد بأنها طائرة صغيرة قادرة على الطيران بشكل مستقل مع مدى لا يقل عن 100 ميل بينما تكون قادرة على الهبوط والإقلاع بمساحة صغيرة. يجب أن تكون قادرة على نقل شخصين على الأقل مع شخص واحد ربما في النقالة الطبية أو ما يصل إلى أربعة أشخاص مع 1400 رطل من المعدات.

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يجب أن تكون الطائرة الذاتية القيادة أيضًا قادرة على العمل في جميع أنواع التضاريس، مع وصف استعادة المياه كواحدة من العناصر المطلوبة ” ولكن ليس كشرط “. ويشار أيضًا إلى ضرورة إصدار صوت منخفض أثناء الإقلاع والهبوط كواحدة من المتطلبات.

وبالتالي، ستسمح هذه الطائرة المستقلة بخفض التكاليف مقارنة بالطائرات المستخدمة حاليًا في مهام الإنقاذ. ستكون القوات الجوية قادرة على إطلاق المزيد منها دون تعريض المزيد من الأرواح للخطر وقد تكون قادرة أيضًا على تقليل الوقت الذي تستغرقه من أجل استعادة الأفراد من مواقع التحطم.