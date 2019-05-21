براءة إختراع تكشف عن خطة آبل غير المألوفة لقراءة بصمات الأصابع من خلال الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أطلقت شركة آبل iPhone X وخلفائه، شعر الكثير من الأشخاص بأن شركة آبل تخلت نهائيًا عن فكرة إستخدام مستشعرات بصمات الأصابع في هواتفها الذكية المستقبلية. ومع ذلك، لا يعتقد الجميع ذلك. في الواقع، تظهر ملفات براءات الإختراع المختلفة في الماضي أن شركة آبل لا تزال تستكشف الكثير من الأساليب والطرق لمستشعرات بصمات الأصابع.

يمكن أن تكون براءة الإختراع الأحدث التي إكتشفها موقع Patently Apple هي واحدة من أكثر خطط آبل تطرفًا وطموحًا حتى الآن. في البداية، براءة الإختراع الجديدة هذه تستعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ولكن على عكس منافسي آبل الذين يعتمدون على مستشعرات بصمات الأصابع البصرية وتلك التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، فإن براءة الإختراع هذه تشير إلى أن الكاميرات المدرجة في الثقب الموجود على الشاشة ستُستخدم لعمل مسح لبصمة الإصبع.

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تُظهر براءة الإختراع أيضًا أن المساحة المستخدمة لمسح الإصبع كبيرة إلى حد ما وتشمل الشاشة بأكملها تقريبًا. هذا يعني أنه بدلاً من مجرد قراءة بصمة الإصبع في جزء معين من الشاشة، فيمكن للمستخدمين وضع أصابعهم في أي مكان. وبالإضافة إلى إستخدامها من أجل الأمان، فبراءة الإختراع تصف أيضًا كيف يمكن إستخدامها كذلك لمراقبة العلامات الحيوية.

نظرًا لإهتمام آبل الكبير بالصحة، فنحن لن نندهش من إمكانية وجود ميزات متعلقة بالصحة مرتبطة ببراءة الإختراع هذه. ومع ذلك، ربما لا ينبغي أن نتحمس أكثر من اللازم لأن هذه ليست سوى براءة إختراع وليس هناك ما يضمن بأن شركة آبل ستجعلها حقيقة واقعة. ومع ذلك، هذه الإكتشافات تشير إلى أن شركة آبل لم تتخلى عن فكرة تضمين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة حتى الآن.