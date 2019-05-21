بعد إلغاء الإنترنت.. المصرية للاتصالات تكشف مصير فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي

كتبت هبة السيد

ألغت الشركة المصرية للاتصالات We، فترة السماح الخاصة بخدمات الإنترنت الأرضى، وهى 5 أيام، مع إتاحة فترة سماح 48 ساعة فقط، وفقا لما أكده مسؤول بالشركة لـ"اليوم السابع"، إلا أنه أكد أن هذا القرار تم تطبيقه على استحقاق فاتورة شهر أبريل.

ونفى المصدر ما تردد من أنباء عن إلغاء فترة سماح التليفون الأرضى، والذى يشهد زيادة مطردة مع تطوير البنية التحتية للاتصالات بمصر عبر كابلات الألياف الضوئية، والإقبال الكبير على الاشتراك فى ADSL، مشيرا إلى أن فترة سماح التليفون الأرضى تصل إلى شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبل، والشهر الثانى...